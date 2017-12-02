Алексей Навальный встречается с избирателями в Пскове

Оппозиционер Алексей Навальный в субботу проводит встречу с избирателями в Пскове. Митинг согласован администрацией области на альтернативной площадке – около памятника 50-летию Красной Армии в Крестах, на окраине города. На встречу пришли более полутора тысяч жителей города. Ранее митинги против коррупции собирали в Пскове 300-400 человек, сообщает корреспондент Радио Свобода с места событий.

В Пскове, где одной из основных проблем остается бедность работающих людей, Навальный сосредоточился на зарплатах и среднем уровне дохода, а также межбюджетных отношениях. "Почему так сложилось, что Москва забирает все деньги? Я москвич, я желаю благополучия своему городу, но я считаю, что когда у Пскова бюджет 3 млрд, Москва не может тратить 12 млрд на освещение", – заявил он со сцены.

Оппозиционер также пообещал, что призовёт своих сторонников бойкотировать президентские выборы, если его не допустят.

Акция проходит без происшествий, ее охраняет около сотни полицейских.

Предвыборный штаб Алексея Навального открылся в Пскове 28 мая. На сайте кампании зарегистрировано 467 волонтеров из Псковской области и 1254 будущие подписи за кандидата в президенты.