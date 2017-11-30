Активность сторонников оппозиционера Алексея Навального, продолжающего агитационный тур по регионам России, остается главной головной болью российской власти. На борьбу с ними брошены силы региональных отделов полиции, ФСБ и центров "Э". Общая сумма штрафов, к которым с начала предвыборной кампании Алексея Навального были приговорены сотрудники штабов оппозиционера, превысила 10 миллионов рублей. Об этом сообщил Леонид Волков, глава федерального штаба Навального.

За последние 11 месяцев сотрудники кампании Навального провели в спецприемниках в общей сложности 2017 суток, а общее количество часов обязательных работ, к которым они были приговорены, составляет почти две с половиной тысячи. Волков отметил, что речь идет именно о сотрудниках штабов. Приговоры по делам волонтеров и сторонников Навального в этой статистике не учтены. Навальный ведет кампанию, несмотря на заявления властей о том, что он не может быть зарегистрирован в качестве кандидата.

Давление на сотрудников и волонтеров штабов Навального принимает самые причудливые формы. Не так давно Радио Свобода рассказало об активистке штаба Навального из Курска, 19-летней студентке Александре Тарусовой, которую местная полиция пыталась обвинить в краже из магазина.

В Калининграде директор одной из местных школ провела весьма своеобразную воспитательную беседу с 14-летней Алиной Севцовой, волонтером штаба Навального. Директор угрожала девочке и ее маме, что Алину поставят на учет в ФСБ, ей будет закрыта дорога во все вузы, также педагог пообещала, что девочку будут "бить", "лупить дубинками" и "забирать" в милицию. Самого Навального руководитель учебного заведения сравнила с Гитлером. "Если ты меня не услышишь, у тебя будет беда. Ты загубишь свою жизнь, а карьеру ты загубила уже, потому что ты сейчас попадаешь в ФСБ ", пригрозила директор средней школы N50, заслуженный учитель России Валентина Гулидова.

Полную расшифровку "воспитательной беседы" публикует "Медиазона". Сама Алина, записавшая этот разговор, рассказала Радио Свобода, что угрозы директора всерьез не воспринимает и относится к ним безразлично:

Возможно, после этой беседы что-то будет, но я не боюсь

- Мои одноклассники, мои знакомые из школы знают, что я поддерживаю Навального, - говорит Алина. - Кто-то просто видит браслет, в котором я обычно хожу в школу. Незнакомые обычно не подходят, не говорят об этом. А одноклассники в большинстве шутят об этом, а так нормально достаточно все относятся. И знакомые примерно так же. Возможно, после этой беседы ничего не будет, возможно, будет, но я не боюсь, - говорит Алина Севцова.

По словам девочки, о существовании Алексея Навального она узнала весной, когда увидела в интернете фильм "Он вам не Димон". Фильм ее заинтересовал, она начала смотреть все ролики Навального, читать новости и решила его поддержать:

Он говорит правильные вещи, я пошла в штаб и записалась волонтером

- В принципе, он говорит правильные вещи, мне кажется, и делает тоже. В итоге решила, что стоит за него выступать, пошла в штаб и записалась волонтером. Агитирую хожу, разговариваю с людьми. Я после школы прихожу домой, отдыхаю, а вечером иду в штаб, если захочу, если есть настроение. Если нет, то не иду. Иногда просто в штабе сидим, а можем организовать агитацию, если достаточно людей. Я поддерживаю Навального, потому что мне не нравятся коррупция и воровство в России. Раньше я про политику вообще не думала, этого не касалась. Когда я уже была за Навального, я ходила на акции, там ребят задерживали, и я сама видела, как это грубо происходит, - говорит Алина.

Девочка говорит, что готова к профилактическим беседам в ФСБ, поскольку никакой вины за собой не чувствует. После школы Алина собирается учиться на программиста. Ее мама Татьяна дочку поддерживает и считает угрозы со стороны директора школы неприемлемыми:

Она на карьере моего ребенка поставила крест. Какая же мама с этим согласится?

- Конечно, мне это не нравится, мягко говоря. Любой матери это будет неприятно. Как будто будущее моего ребенка уже предписано. Конечно, это очень нехорошо, - говорит Татьяна. – Я думаю, она таким образом нас предупреждала, а по поводу учебы поставила на ребенке крест - что мы не сможем никуда поступить, не будет нормальной у нее профессии и так далее. Конечно, я с этим не согласна, какая же мама согласится с таким? И вообще, я считаю, что ничего ужасного с моим ребенком не происходило. У нее просто есть свое мнение, как у всех людей должно быть. Даже у маленького человека есть свое мнение, и он имеет право его высказать, даже причину может сказать, почему он так думает. Он (Навальный – прим РС) хочет лучше жизнь сделать и так далее, чтобы люди хорошо зарабатывали, чтобы не было бедных, чтобы справедливость была, и так далее. Я считаю, что ребенок мой в этом прав, - говорит Татьяна Севцова.

Татьяна по образованию строитель, как и папа Алины, но сейчас работает в детском саду. По ее словам, у них самая обычная семья, никаких разговоров о политике в доме никогда не велось, тем не менее, ее ребенок имеет полное право на собственное мнение о том, как устроен мир:

Она ничего противозаконного не совершает

- Она сейчас думает так, потом, может быть, перерастет и будет думать уже по-другому, власть поменяется, еще что-то, у нее внутренние ощущения поменяются. Это же временные все вещи. При этом она ничего противозаконного не совершает, она просто говорит. И говорит, что не хотелось бы, чтобы, допустим, забирали в полицию, если человек не виноват ни в чем, он просто хочет что-то до людей донести. Много несправедливых вещей происходит, и они бы хотели все это изменить, хотели бы лучшую жизнь, чтобы молодежь жила лучше, чтобы зарплаты у взрослых более-менее были, чтобы они не бедствовали, и так далее. Просто хотят улучшить жизнь. И когда она со всем этим встретилась, читала и так далее, она же сама принимала это решение, и она беседовала со мной. Я ей сказала: "Алина, ты можешь верить, в кого хочешь, какие-то взгляды будут у тебя, но самое главное - тебе не надо, потому что ты все-таки ребенок, и я за тебя отвечаю, ходить на какие-то пикеты, в суды..." Я считаю, что ей просто не нужно это видеть на данный момент, а подрастет, будет самостоятельной, и сможет делать то, что посчитает нужным. Может, у нее и мнение изменится, по-другому начнет думать, когда повзрослеет.

- А вам Алексей Навальный нравится или нет, его идеи вы разделяете?

Приходят пенсионеры, милиционеры, учителя - кого там только нет

- Я его плохо знаю, только с ее слов, поэтому я о нем ничего не могу сказать ни плохого, ни хорошего. Много плохого про него говорится, и также очень много хороших вещей в плане того, во что они верят. Дочь говорит, что в штабе не только подростки, приходят даже пенсионеры, милиционеры, учителя, кого у них там только нет - действительно очень разные люди, и по возрасту. Не сказать, что там одни малолетки, потому что я туда сама приезжала - посмотреть, чем моя дочь занимается. Я же должна знать, куда она ездит, с кем встречается, что она там делает, не опасно ли ей там, как мама я должна это знать и видеть. И не важно, за него я или против, для меня главное, чтобы у меня ребенок был в порядке, чтобы у нее было все хорошо, не было никаких у нее проблем, - говорит Татьяна Севцова.

Алексей Навальный намерен участвовать в выборах президента России в 2018 году. Он проводит свою предвыборную кампанию с декабря 2016 года. За это время он открыл штабы в десятках регионов страны. На сайте оппозиционера в поддержку его выдвижения зарегистрировались более 600 тысяч человек. Сторонники Навального, сотрудники и волонтеры его штабов подвергаются давлению со стороны властей, а также угрозам и нападениям.