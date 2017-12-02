Власти Москвы сообщили о 26 новых площадках для "реновации"

Власти Москвы планируют утвердить еще 26 площадок для проведения так называемой "реновации", в рамках которой власти собираются сносить дома и переселять их жильцов в новостройки. Об этом в субботу заявил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительству Марат Хуснуллин.

По его словам, 210 площадок под "реновацию" уже утверждены. В каких районах будут находиться новые, и сколько еще домов попадет в списки под снос, чиновник не уточнил.

Московски власти планируют снести более пяти тысяч домов. Большая часть из них – пятиэтажки. Согласно принятому этим летом законопроекту "о реновации", жильцы сносимых домов получат новые квартиры в тех же районах. Общая стоимость программы оценивается в три триллиона рублей. В Москве неоднократно проходили акции протеста против "реновации".