Установка – снести

Война между соседями, сломанные коммуникации и никаких гарантий, что дом не снесут, - такова реальность жителей домов, вышедших из программы реновации. "Засносовцы" атакуют активистов бесконечными судами, поддельными протоколами за снос и даже угрозами. Полиция на хулиганские выходки не реагирует. В то же время управляющая компания ГБУ "Жилищник" неделями игнорирует любые аварии в таких домах. Жители уверены: их дома намеренно доводят до аварийного состояния.

В пойме реки Яуза в тридцати метрах от парка стоят две ранние «сталинки» - четырехэтажные дома 1937 года, выполненные по индивидуальным проектам с высокими потолками и несущими колоннами вместо стен. «Архнадзор» признал: дома имеют архитектурно-историческую ценность. Стоят они примерно в ста метрах друг от друга в окружении многоэтажек. Один дом - Осташкинская, 17 - вышел из программы реновации по решению общего собрания собственников (ОСС). Другой - Осташкинская, 19 - подлежит сносу.

«Еще в мае на встрече жителей Бабушкинского района с префектом СВАО женщина из 19-го дома подошла к главе Управы Сергею Аганееву, – вспоминает житель 17-го дома Николай Белов. – Стала говорить, что если соседний дом вышел из реновации, какой толк сносить только их здание – там ведь территория небольшая. На что Аганеев ей ответил: мы обязательно на место 19-го впихнем многоэтажку, а 17-й в результате пойдет трещинами и станет аварийным. Тогда жители сами захотят расселиться».

19-й дом еще не успели снести, а проблемы в дома по адресу Осташкинская, 17 уже начались. Состояние дома всячески пытаются испортить «засносовцы», а помогает им ГБУ «Жилищник». В доме разразилась настоящая гражданская война, в которой Управа на стороне «реноваторов».

ГБУ «Жилищник»

До октября 2016 года дом обслуживала частная управляющая компания. В целом жители были довольны их работой. И менять управляющую компанию никто не собирался.

«Нас просто поставили перед фактом – теперь вас обслуживает ГБУ «Жилищник», – рассказывает Светлана Жукова. – Мы залезли на сайт dommos.ru, и там обнаружили, что государственная компания криминальным способом захватила наш дом. На сайте есть протокол собрания собственников жилья, которое якобы инициировала я (в конце протокола стоит моя подпись). Якобы мы проголосовали за новую управляющую компанию. Не было такого! Там стоит еще одна подпись – моего соседа, который уже два года живет в США. Его отец очень удивился, узнав об этом».

Светлана написала заявление в полицию с просьбой выяснить, причастно ли к подделке документов ГБУ «Жилищник». Заявление отнесла в Московский уголовный розыск. Оттуда его передали в Бабушкинской ОВД, затем – участковому. Последний дело рассматривать не стал, сказал, что не может этого сделать, т.к. ему не предоставили оригинал протокола собрания.

«Почему я должна объяснять участковому, как выполнять его работу? – возмущается Светлана. – Он же может сам запросить оригинал документа в Управе или у «Жилищника», если протокол вообще существует. Просто он в этом не заинтересован. Но мало того, что они нас захватили, они нас еще и разрушают».

В начале ноября недалеко от дома прорвало трубу. Подвал стало затапливать – вода в подвале, по словам жителей, поднялась примерно на 30 см. Недалеко от прорыва проходила проводка. Жители вызвали аварийные службы, позвонили в «Жилищник». Но на их запросы никто не реагировал.

«Неделю нас просто игнорировали, – вспоминает Николай Белов.– Управа уверяла, что протечка незначительная. Пришлось писать спикеру Мосгордумы Алексею Шапошникову. Он прислал ответ: «В связи с тем, что коммуникации теплоснабжения дома сильно изношены, произошла авария на подходящих системах. Ответственная организация – МОЭК. Они в курсе, занимаются устранением». Но у нас не так давно была проверка, которая показала, что износ дома 23%. И на момент его ответа, еще никто и пальцем не ударил, чтобы устранить аварию. Более того, через пару дней приехали какие-то работники и доломали старую трубу».

Все это время на фасаде скапливался конденсат, и вода разрушала дом. Кроме этой аварии жители вспоминают и другие случаи, когда «Жилищник» игнорировал проблемы дома. Светлана рассказывает о засоре канализации:

«Я писала им две заявки: устранить засор и очистить подвал от канализационных стоков. Мне приходили отписки, что все исполнено. Спускаюсь – там все без изменений. Крышу от глыб льда в прошлом году не чистили до последнего. Потом им приходилось сбивать ледяные глыбы по 60 см в диаметре. Они не заинтересованы поддерживать наш дом. У них установка – снести».

«Засносовцы»

Как и во многих других домах, после объявления программы реновации жители Осташкинской, 17 поделились на два лагеря. На сегодняшний день по документам выиграли противники реновации. Но на самом деле борьба продолжается. «Засносовцы» не дают активистам спокойно жить. Дело уже доходит до убийств:

«Они отстреливают из пневматического оружия кошек, которые живут в подвале, – рассказывает Светлана. – Я за ними ухаживаю. Мне их сами же жители и подкидывают. Я их стерилизую или кастрирую, кормлю. А они ловят крыс и мышей. Семь лет назад, когда я сюда только переехала, грызунов было много, теперь – ни одного. Так вот «засносовцы» нашли мою слабость и давят таким образом».

О другом активисте, выступающем против реновации, недовольные жители пишут нецензурные надписи на асфальте перед домом. Перед этим предусмотрительно закрашивают камеры на подъездах. Но полиция не спешит наказывать нарушителей порядка:

«Мы написали заявление. Нам предоставили записи с видеокамер, где видно, как люди разбегаются по подъездам. И из-за того, что краской камеры закрасили плохо, даже понятно, кто это делал. Они даже детей привлекли. Мы сказали, что на записи распознали определенных жильцов. Полиция отписалась, что одну из этих дам не может застать дома, а вторая сказала, что ее якобы не было в Москве – в связи с этим уголовное дело не стали возбуждать».

Перепалки между жильцами доходят до небольших драк. Жители показывают видео, на котором сторонница реновации просит своего мужа избить «противника». Тот отказывается, тогда она решает сама вступить в бой.

«Сейчас «засносовцы» пытаются нас между собой поссорить. Недавно написали донос от имени Белова, что я у себя дома якобы устроила гадюшник, чтобы ко мне приехала инспекция – даже фотографии какой-то левой квартиры прикрепили. Аналогичный донос написали от моего имени уже на Белова, что у него в неисправности газовая труба».

Никто из сторонников сноса до по адресу Осташкинская, 17 не согласился побеседовать с корреспондентом Радио Свобода.

Помимо соседей, угрожают активистам и в Управе. Так, по словам жителей, заместитель главы Управы просил передать Белову, что «если он будет активничать, им займутся ФСБ и МВД». И история 17-го дома на Осташкинской не единичный случай. Почти все жители домов, вышедших из программы реновации, сейчас судятся со своими соседями.

"Давят всех"

Дом Анастасии Летенко (Тимирязевская, 18к1) вышел из программы реновации по результатам голосования ОСС: против высказались 42% жителей. Из пяти домов в квартале он единственный, кому удалось это сделать. Но протокол собрания до сих пор не выставили на сайт реформ ЖКХ. «Сторонники реновации подали в суд, чтобы оспорить результаты голосования. Согласно закону, суд не может проводить заседание, пока о нем не будут оповещены все собственники дома. Но в случае, когда иск подают «засносовцы», это не является преградой» – говорит Анастасия Летенко.

«Управа ведь говорила: сами жители вас и додавят, – продолжает активистка. – Сейчас нам постоянно подкидывают листовки о том, что наш дом в результате соседних строек станет аварийным, и мы будем гибнут здесь на этих развалинах. Малообразованные жители бегают с вытаращенными глазами и поливают нас грязью. Подают апелляции, таскают нас по судам. А это ведь деньги – нам же надо скидываться на адвокатов».

На жителей также пытаются давить, причиняя им мелкие неудобства: отбирают последние парковочные места. Сразу после выхода из реновации широкая проезжая часть, единственная площадка у дома, где жители могли оставлять машины, стала тротуаром. Случилось это так неожиданно, что все оставленные вечером автомобили эвакуировали рано утром.

Почти каждый день в группе «Москвичи против сноса» появляется история очередного дома, который по документам вышел из программы реновации. Вот дом в Академическом районе: в подвале прорвало трубы, накапливается вода, «Жилищник» отказывается ремонтировать, не смотря на многочисленные жалобы в мэрию, на горячую линию правительства и т.д.

Чуксин тупик, 5: дом не вошел в программу реновации после голосования в «Активном гражданине». Но инициативная группа, не оповестив всех собственников, провела кулуарное ОСС. В результате дом внесли в программу реновации (результаты ОСС имеют преимущественное значение). Большинство жителей ни разу не видели протокола, и теперь они судятся с «засносовцами».

Татьяна Малышева, жительница Парусного проезда, 5 рассказывает о войне с реноваторами: «Повестку мы получили 7 ноября, а заседание назначили на 8 ноября. В суд смогли прийти только два человека, и те неподготовленные и без адвоката. В зал суда грозной колонной проследовали человек 25 «засносников». Мы попросили перенести заседание… Вчера ознакомившись с делом, мы вдруг узнали, что были и предварительный слушания, и оказывается, нас уведомили, но мы не пришли…».

После голосования в «Активном гражданине» из программы были исключены 159 домов. Сколько после этого вышло по результатам ОСС сосчитать практически невозможно, так как многие протоколы так и не регистрируются в Управе.