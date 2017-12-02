Власти Новосибирска не согласовали акцию "За свободу митингов!"

Мэрия Новосибирска отказала местному отделению партии "Яблоко" в согласовании акции "За свободу митингов!". Ее планировали провести 10 декабря в центре города, приурочив к международному Дню прав человека и Дню Конституции России. В ответе администрации говорится, что на заявленном месте будут отмечать "Всемирный день футбола". Письмо подписано мэром города Анатолием Локтем.

Как сообщила сайту "Сибирь.Реалии" председатель регионального отделения "Яблока" Светлана Каверзина, чиновники предложили другие площадки. Но, по ее словам, там практически не ходят люди.

Накануне региональное отделение "Яблока" пожаловалось уполномоченному по правам человека в Новосибирской области на проблемы с выдачей разрешений на проведение протестных акций в городе.

Ранее в субботу администрация Томской области отказала активистам "Открытой России" в согласовании митинга 12 декабря. Сторонники движения хотели выступить за соблюдение статей Конституции и против произвола чиновников, которые нарушают основной закон страны. В своем отказе власти ссылаются на то, что окружающие могут не разделять позицию митингующих.