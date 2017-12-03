Папа римский: я разрыдался, узнав о бедственном положении рохинджа

Папа римский Франциск заявил, что "разрыдался", узнав о бедственном положении беженцев мусульман-рохинджа в Бангладеш, и что твердо заявил военным Мьянмы о необходимости уважать права мусульманского меньшинства. "Я плакал, я пытался сделать это так, чтобы это не видели. Они тоже плакали", - сказал папа 2 декабря на борту самолета, возвращающегося в Рим после его поездки в Бангладеш и Мьянму.

Франциск неоднократно выступал в защиту мусульман-рохинджа, около 620 000 из которых бежали в Бангладеш с августа в надежде избежать того, что Соединенные Штаты и ООН назвали "этнической чисткой" в Мьянме (Бирме). Насилие против мусульман-рохинджа началось в результате военных репрессий после нападений повстанцев рохинджа в штате Ракхин в Мьянме.

Военные Мянмы опровергают утверждения о том, что они действовали против гражданских лиц и настаивают, что их действия были направлены против боевиков. Папа римский подвергся критике за то, что во время визита в Мьянму не упоминал публично о репрессиях или не использовал слово "рохинджа" в своем выступлении 28 ноября перед гражданским лидером Бирмы Аун Сан Су Чжи и другими официальными лицами.

"Рохинджа" является табуиизированным словом в Мьянме - стране с преобладающим буддистским населением, где мусульманскому меньшинству отказывают в гражданстве и клеймят как незаконных "бенгальских" иммигрантов.

Местные лидеры и представители римско-католической церкови попросили папу не использовать термин "рохинджа", опасаясь, что его использование может вызвать негативную реакцию против христиан и других меньшинств в Мьянме. Папа римский встретился с военными руководителями Мьянмы в частном порядке 27 ноября, вскоре после прибытия.

Отвечая на вопрос журналистов, использовал ли он слово "рохинджа" во время этих встреч, Франциск сказал: "Я использовал слова, которые должны были донести моё сообщение, и когда оно было услышано, я сказал то, что хотел сказать". Папа закончил свой ответ латинской фразой "Intellgenti Pauca", что означает "Для тех, кто понимает, достаточно нескольких слов".