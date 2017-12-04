На Мальте задержаны подозреваемые в убийстве блогера Галиции

Полиция на Мальте задержала 10 подозреваемых в убийстве блогера, занимавшегося расследованием коррупции, Дафны Каруаны Галиции. Об этом сообщил премьер-министр Мальты в понедельник, почти через два месяца после того, как машина Галиции была взорвана, передает Рейтер.

Все подозреваемые являются мальтийскими гражданами и большинство из них имеют судимость, сказал премьер-министр Джозеф Маскат, не представив никаких других подробностей. У полиции имеется 48 часов, чтобы допросить подозреваемых, арестовать их или освободить. Мускат изначально объявил о восьми арестах на пресс-конференции, а затем сказал в Twitter, что задержаны ещё двое подозреваемых.

53-летняя Каруана Галиция была убита 16 октября, когда она выезжала из своего дома на севере Мальты. Она писала популярный блог, в котором она неустанно подчеркивала случаи предполагаемой коррупции, нацеленного на политиков с разных сторон политического спектра. Галиция также следила за выводами Панамского досье, которые были стали известны в 2015 году и показали, как богатые страны используют оффшорные фирмы, чтобы скрыть свое богатство. Она также обвинила высокопоставленных лиц в правительстве и оппозиции в коррупции и отмыванию денег.

Все отрицали обвинения и Галиция получила 36 исков о клевете в течение девяти месяцев, предшествующих ее смерти. Ее убийство потрясло Мальту и вызвало беспокойство в Европейском союзе в отношении верховенства права. Завершая миссию по установлению фактов в пятницу, группа законодателей ЕС заявила, что на Мальте у преступников существует "чувство безнаказанности".