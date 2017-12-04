Поедет ли сборная России в Пхенчхан? Эфир в 21:05.

МОК рассмотрит 5 декабря вопрос о санкциях к России.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) считает подлинными данные из базы московской лаборатории о допинг-тестах с января 2012 года по август 2015 года. Эти данные были предоставлены информатором Григорием Родченковым. Об этом сообщил немецкий телеканал ARD.

Новые доказательства могут привести к санкциям против российских спортсменов в преддверии зимних Олимпийских игр в Южной Корее в 2018 году. Решение о санкциях будет принято на встрече в Лозанне, которую проведет 5 декабря исполнительный директор МОК.

Ранее Григорий Родченков сообщил газете The New York Times, что в махинациях с запрещенными препаратами во время Олимпиады в Сочи участвовал действующий глава Союза биатлонистов России Александр Кравцов.

Поедет ли сборная России на Олимпиаду в южнокорейский Пхенчхан? - обсуждают эксперт по допингу Николай Дурманов, спортивный журналист Сергей Микулик, политик Иван Стариков.

Эфир программы "Грани времени" - в 21:05.

Ведущий - Владимир Кара - Мурза - старший.