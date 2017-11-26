Евросоюз подверг критике закон о СМИ - "иностранных агентах"

Европейский союз подверг критике законодательство, подписанное президентом Владимиром Путиным, которое позволяет правительству России объявлять средства массовой информации, получающие финансирование из-за рубежа "иностранными агентами" и вводить против них ограничительные меры. Майя Косьянчич, представитель Европейской комиссии по политике добрососедства и переговоров по расширению, в своем заявлении от 26 ноября сказала, что "законодательство противоречит обязательствам в области прав человека в России".

Косьянчич назвала закон "дополнительной угрозой для свободных и независимых СМИ и доступа к информации" и "еще одной попыткой сократить пространство для независимых голосов в России". Закон был принят Советом Федерации РФ, верхней палатой парламента 22 ноября единогласно при одном воздержавшемся. Закон был единогласно одобрен в третьем и последнем чтении в нижней палате Государственной Думы 15 ноября. В течение нескольких часов после этого Министерство юстиции направило предупреждения нескольким новостным службам Радио Свободная Европа/Радио Свобода.

В письмах не указаны потенциальные ограничения, с которыми они могут столкнуться, но законодатели заявили, что СМИ, которые будут названы "иностранными агентами" могут быть подвергнуты требованиям о предоставлении финансовой отчетности и должны отмечать свои как поступающие от иностранного агента.

Радио Свободная Европа/Радио Свобода стала одним из нескольких СМИ, которые могут быть объявлены иностранными агентами. В этот список также вошли "Голос Америки" (VOA), телекомпани CNN и международная телекомпания Германии Deutsche Welle.

Как заявил в субботу президент медиа-корпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Том Кент, невозможно оценить эффект от применения нового закона до той поры, пока не получена точная информация о том, какие ограничения и на какие именно редакции он накладывает. "Мы продолжаем нашу журналистскую работу, предоставляя достоверную и объективную информацию нашей русскоязычной аудитории", - подчеркнул Кент.

Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что законодательство нанесет серьезный удар по свободе СМИ в России, хотя российские официальные лица заявили, что он не будет применяться к отечественным СМИ.