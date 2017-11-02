Свинья для "Че Гевары"

В Иркутске неизвестные привязали голову свиньи к дверям мебельного центра, на территории которого 4 ноября запланирована встреча оппозиционного политика Алексея Навального с его сторонниками. В пасти лежала записка с фотографией владельца мебель-молла Дмитрия Толмачева и подписью: "Предложение пока еще в силе. Соглашайся".

Кто мог подложить свинью иркутскому предпринимателю и за что, почему он решил помочь штабу Навального и предоставил площадку для проведения встречи? Об этом Дмитрий Толмачев рассказал в интервью Радио Свобода.

– Дмитрий, кто обнаружил это послание? И как это было?

– Это произошло 31 октября, обнаружили сотрудники агентства, которые охраняют мой центр. Сотрудник утром его открывает, и туда заходят арендаторы и посетители. Обнаружил он находку в районе девяти часов. Позвонил мне. Подъехала еще оперативная группаагентства. После чего мы вызвали сотрудников полиции, они тоже быстро отреагировали, приехала опергруппа, которая занималась тем, что отпечатки пальцев снимала, сделали опрос.

– Когда вы узнали об этой находке, какая первая мысль пришла вам в голову, кто может быть автором этого послания и о каком предложении идет речь?

– Там была некая записка… Но на самом деле я связываю все-таки эти угрозы… у меня были некие эпизоды до этого, примерно две недели назад, про которые я не хотел бы говорить. Но намек такой был, именно на мой бизнес и на то судебное разбирательство, которое сейчас у меня идет в администрации. Связано это с тем, что я отремонтировал крышу, сделал капитальный ремонт. Но из этого администрация решила раздуть конфликт до фактически сноса и парализации работы моего мебельного центра. По этому вопросу мы полтора года в судах. На моей стороне Стройнадзор, который сделал акт, на моей стороне порядка четырех экспертных организаций. На стороне администрации – КУМИ (комитет по управлению муниципальным имуществом – РС), которые считают, что я пристроил этаж.

Я стою на своем, у меня капитальный ремонт. Эти эпизоды в моей предпринимательской деятельности встречаются неоднократно. Видимо, это какой-то лакомый кусок, бизнес, который я делаю здесь со времен, когда здесь еще был завод, и мы здесь начинали с моим другом возводить мебельные цеха, и в последствие магазин. Мы постоянно чувствовали на себе давление и прокуратуры, и прочих "заинтересованных" граждан, которые были в этом бизнесе раньше, – это такие крупные игроки мебельного рынка. Для меня это цепочка событий, давлений, которые оказываются на меня в преддверии моих судебных разбирательств.

– Пользователи соцсетей связывают это все-таки с предстоящей встречей Алексея Навального со своими сторонниками в Иркутске. Вы предоставили площадку для этой встречи. Когда иркутский штаб Алексея Навального обратился к вам за помощью, сразу согласились?

Это встреча политика федерального уровня с рабочими, с предпринимателями, которые работают руками

– Рассматривались варианты, чтобы территориально это была удобная площадка. В Иркутске многие предприниматели откликнулись, но по месту расположения это были отдаленные районы. А что касается моей площадки, мы говорим именно о производственной площадке. То есть это будет встреча с моими рабочими. Это производственная база, мебельные цеха. Это встреча политика федерального уровня с рабочими, с предпринимателями, которые работают руками и производят продукт, с которого потом чиновники получают зарплату. И мое-то обращение к администрации, чтобы, прежде всего, думали о тех людях, которые платят налоги, которые приносят в казну бюджета эти деньги. И как им живется в этом городе? И хочется ли им работать дальше? Или хочется уезжать?

– Вы долго думали – предоставить площадку для встречи или нет?

– Я не скажу, что я такой ярый оппозиционер, но придерживаюсь определенных точек зрения: социал-демократии и развития революции в России... Плеханов… Финляндия, Норвегия – страны победившего социализма, где бизнес себя чувствует очень хорошо, ответственно и социального напряжения нет. И когда в 90-е годы пал режим коммунистов, и мы взглянули свободно, и наметились демократические пути, для меня и моих друзей это был как глоток свежего воздуха. Бизнесом я занимался еще и в советские времена, но тогда он был подпольным. Я понимал, что мы идем в Европу, в демократическое общество, что мы сейчас повторим модель развитых стран Европы, "да здравствует свобода". Но события последних пятнадцати-восемнадцати лет говорят об обратном.

Всегда необходима альтернатива власти. Если нет альтернативы, тогда получается Ким Чен Ын, закрытое общество. Чтобы этого не произошло, и было равновесие – я в принципе на этой позиции и стою. Я не приверженец определенной политической партии, я считаю себя просто гражданским активистом. Я – человек, который уважает Конституцию. Который имеет собственность и может за нее постоять. И который хочет развития своей родины. В принципе я в этом мнении был давно и хотел бы с Алексеем [Навальным] встретиться лично. Раз есть такая возможность и у меня есть право собственности на земельный участок, есть производство, на которое может приехать такой человек, я сказал штабу, что я могу предложить такую возможность иркутянам.

– Именно из-за потенциального приезда Алексея Навального в Иркутск на вас не оказывалось давление?

Есть гарант Конституции, который, извините меня, какие-то правки делает в ней. А есть граждане, которые эту Конституцию в свое время принимали

– Пока не ощущал. Вы знаете, наш город немножко такой… ну, это не средняя полоса России. У нас здесь ссыльные люди, грамотные все, прошли лагеря… У нас такой протестный электорат. И в данном случае я иркутянам симпатизирую. У них есть свое мнение. Поэтому дай бог сибирякам участвовать в политике и знать своих политических лидеров, которых мы не видим на федеральных каналах, а видим в Интернете в основном.

– Нередко вы участвуете в разных акциях протеста. Зачем вам это надо?

– Я – гражданин, а гражданин – это человек, который не сидит дома и читает книжки, а который должен показывать власти свою гражданскую позицию. У меня есть гражданская позиция, я не могу с ней сидеть дома, на кухне рассуждать. Если есть гражданская позиция, нужно выходить и ее заявлять. Я гражданин, который имеет собственность, и которому не все равно, что с ней будет. Нам не нужны революции, знаете, я как раз мирным путем, спокойным, конституционным… Я сторонник и защитник Конституции. Вот есть гарант Конституции, который, извините меня, какие-то правки делает в ней. А есть граждане, которые эту Конституцию в свое время принимали. Вот я как раз был у истоков принятия этой конституции. И мне важно, чтобы она сохранялась, соблюдалась. Это мое гражданское кредо.

– Часто в бизнесе вы сталкивались с бюрократическими моментами и чиновничьим беспределом?

Человек попадает в такой "мешок", когда он должен занести что-то, чтобы решить побыстрее

– Конечно же. Особенно последние десять лет это особенно чувствуется, когда люди приходят в кабинеты надолго и понимают, что они туда пришли решать определенные задачи, вопросы своей семьи, своих близких, и интересы неких кланов, которые делят город. Это мое мнение. А мы – предприниматели – в этом живем, в этом вращаемся. Вопрос в том, чтобы поле было понятным, законы исполнялись. И люди, вот им дано определенное время на ответ, они должны это исполнять, а не мешать предпринимателям развиваться. Потому что они нашли деньги (взяли кредит), затеяли какой-то проект, а в этот момент все уходит в бюрократию. То есть человек попадает в такой "мешок", когда он должен занести что-то, чтобы решить побыстрее. Не хотелось бы, чтобы это было.

– Вас называют Че Геварой. Например, прошла акция протеста, говорят: были те-то и те-то, и Че Гевара. Сразу понятно, о ком идет речь. Почему Че Гевара? Почему вы симпатизируете именно этому революционному деятелю?

– Дело в том, что я неоднократно бывал на Кубе. Мне было не стыдно надеть берет, там на Кубе, проникнуться этим духом свободы. И сам образ Че Гевары, он же не был коммунистом, он был марксистом, он придерживался того, чтобы государство было социально-ориентированным, и интересы бизнеса, в том числе, учитывались. Социал-демократический позыв я в нем увидел. Он отказался от тех благ, которые у него были, у него было высшее образование, он мог возглавить клинику. Это такой образ, который мне позволяет себя транслировать.

​– Но вернемся к событию, которое произошло 31 октября. В Фейсбуке в одном из комментариев руководитель иркутского штаба Навального Сергей Беспалов написал, что из этой свиной головы сварили холодец. На самом деле, где сейчас она?

– Нет. Я же говорю, полиция отрабатывает разные там варианты. Это все вещественные доказательства, это хулиганское действие, поэтому сотрудники полиции забрали голову, к сожалению… А, может быть, и к радости – дай бог ее больше не увидеть.