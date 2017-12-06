Финский МИД просит РФ объяснить вторжение в воздушное пространство

Министерство иностранных дел Финляндии вызвало посла России из-за нарушения границы самолетом Ту-154. Об этом говорится в твиттере финского МИД. Отмечается, что посла проинформировали об инциденте и попросили дать объяснения.

Во вторник министерство обороны Финляндии сообщило, что грузовой или пассажирский российский самолет предположительно нарушил финское воздушное пространство. Это произошло над Балтийским морем, к югу от города Порвоо.

Минобороны России ситуацию пока не прокомментировало.

С начала 2014 года Эстония, Латвия и Финляндия неоднократно обвиняли Россию во вторжении в их воздушное пространство. Последний раз Минобороны Финляндии заявляло о нарушении воздушного пространства российским самолетом в конце 2016 года. В конце ноября США заявили об опасном маневре российского истребителя над Черным морем. Тогда он пролетел примерно в 15 метрах от американского самолета.