Французский суд не стал помещать Сулеймана Керимова под арест

Мобильное приложение Радио Свобода.
Еще не поздно
Суд во французском городе Экс-ан-Прованс оставил на свободе члена Совета Федерации Сулеймана Керимова, которого подозревают в уклонении от уплаты налогов. При этом, по сообщению агентства Франс-Пресс, сумма залога для политика увеличена с 5 до 40 миллионов евро.
Поместить Керимова под арест требовал представитель государственного обвинения. Ранее прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр заявил, что подсудимый мог незаконно ввезти во Францию до 750 миллионов евро.
Сулеймана Керимова задержали 20 ноября в аэропорту Ниццы. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов на общую сумму в 400 миллионов евро. По версии следствия, российский политик создал систему посредников и компаний для приобретения недвижимости на Лазурном берегу по заниженной стоимости, чтобы снизить налоговые выплаты.
Керимову грозит до 10 лет лишения свободы. Сам он отвергает обвинения. Политику запрещено покидать Францию.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.