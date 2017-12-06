Французский суд не стал помещать Сулеймана Керимова под арест

Суд во французском городе Экс-ан-Прованс оставил на свободе члена Совета Федерации Сулеймана Керимова, которого подозревают в уклонении от уплаты налогов. При этом, по сообщению агентства Франс-Пресс, сумма залога для политика увеличена с 5 до 40 миллионов евро.

Поместить Керимова под арест требовал представитель государственного обвинения. Ранее прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр заявил, что подсудимый мог незаконно ввезти во Францию до 750 миллионов евро.

Сулеймана Керимова задержали 20 ноября в аэропорту Ниццы. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов на общую сумму в 400 миллионов евро. По версии следствия, российский политик создал систему посредников и компаний для приобретения недвижимости на Лазурном берегу по заниженной стоимости, чтобы снизить налоговые выплаты.

Керимову грозит до 10 лет лишения свободы. Сам он отвергает обвинения. Политику запрещено покидать Францию.