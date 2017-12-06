AP: врачи обнаружили изменения в мозге у жертв "акустических атак"

Врачи обнаружили аномалии в работе головного мозга американских дипломатов, которые стали жертвами возможных "акустических атак" в посольстве США на Кубе. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, дипломаты и члены их семей жаловались на проблемы со слухом, зрением, памятью и равновесием. Исследования выявили у всех пациентов изменения в белом веществе, которое, в частности, связывает воедино работу обоих полушарий головного мозга.

Associated Press отмечает, что следствие старается не употреблять термин "акустическая атака". Следователи не исключают, что звуки могут быть побочным эффектом чего-то более серьёзного, что вызвало проблемы со здоровьем у работников американской дипмиссии в Гаване.

Впервые об "акустических атаках" на Кубе средства массовой информации сообщили в августе этого года. Сообщалось, что из-за них более двадцати американских дипломатов на Кубе испытывали проблемы со здоровьем. Среди симптомов – потеря слуха, головокружение, шум в ушах и головная боль. После этого посольство США в Гаване приостановило обычную процедуру выдачи виз. Госдепартамент выслал из Соединённых Штатов 15 кубинских дипломатов.

Осенью агентство Associated Press опубликовало запись предположительной атаки. По мнению экспертов, на записи слышны более 20 разных звуковых частот. В Госдепартаменте США тогда отказались комментировать подлинность записи. При этом несколько сотрудников посольства подтвердили агентству, что звуки на аудиозаписи похожи на те, что они слышали в дипмиссии.