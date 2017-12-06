Это вам срок!

Владимир Путин всё-таки не смог оставить россиян перед выбором между Ксенией Собчак и Борисом Титовым.

Выступая в Нижнем Новгороде перед рабочими Горьковского автозавода, он заявил, что "лучшего места и лучшего повода" для выдвижения нет.

Официальное выдвижение Путина затягивалось, но сама новость, кажется, никого не удивила.

Аркадий Бабченко:

Не может быть! Я не могу в это поверить! Путин будет выдвигаться! Шок! Никто, никто не мог даже предположить этого! Теперь расклад президентской гонки совершенно не предсказуем! Кто же, кто же победит в марте 2018?

Андрей Новиков-Ланской:

Как удобно, когда у тебя двое друзей в президентском пуле. Новость о выдвижении Путина узнаешь раньше информагентств. Правда, я эту новость знаю уже лет пять.

Константин Крылов:

Бедненький. Когда же его отпустят-то в европку, хоть под старость пожить по-человечески?

А вот никак. "Работай".

​

Лев Пирогов:

Ура! Путин с нами!

Цивилизованный мир, вешайся!

Егор Холмогоров:

Ну всё, Путин выдвинулся. Впереди 6 лет спокойного наращивания силы, накопления субстанции и уверенного развития национального самосознания. Жизнь проходит не совсем зря.

Эх, почему мне не 30 лет...

Рамзан Кадыров:

По-другому и не могло быть. Сегодня Президент России Владимир Путин не имеет права бросить российский народ и государство, чего так ждал Запад.

Западным европейским государствам не выгодна сильная Россия с сильным лидером. Только Путин может дать отпор недругам России. Кто еще сможет так смело и благородно отстаивать истину и бороться с несправедливостью в мире? Наш Президент знает, что нельзя служить Родине до поры до времени. И его решение преследует лишь одну цель – служение России всегда и всем сердцем.

То, что сегодня Владимир Путин сделал заявление о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента – для нас исторический день, праздничный день!

Сергей Марков:

Путин, полагаю, победит на выборах президента уже в первом туре, получив около 70% голосов. Это говорит вся социология. Причин поддержки Путина основные 7:

1. Результаты работы Путина как президента: Россия вышла из кризиса 90х годов. Рост уровня жизни, сокращение бедности, восстановление государственных институтов, возвращение независимости России. Современное российское государство по сути создано Путиным и его командой и это будет работать на него.

2. Путин решительно поддержал спасение Крыма от бандеровского террора и де факто американской оккупации. Показал мощь России. Не побоялся вступить в конфликт со всем Западом.

3. Пока Запад атакует Путина и Россию, и требует Россию отказаться от Путина, Россия будет поддерживать Путина.

4. Людям нравится стиль политического лидерства Путина: скромный, не говорит а делает, спортивный, трезвый, образованный, спокойный. Наш.

5. Люди поддерживают план развития страны, который предлагает Путин: без рывков идти вперед, развивать экономику, высокие технологии. Быть современными, но сохранять традиционные ценности. Дружить со всем миром, но сохранять свою независимость.

6. У Путина на выборах нет серьезной конкуренции. Вряд ли кто то из его формальных соперников получит более 20% голосов.

Евгений Минченко:

Отвечаю сразу на все типовые журналистские вопросы:

1. Почему именно сегодня?

- А почему бы и нет? Чем этот день хуже, чем любой другой?

2. Успокоится ли теперь элита?

- Нет. Она и не волновалась.

3. Почему в рабочем коллективе?

- Потому что вся линия кампании такая - кандидат от народа, а не от элиты.

4. Связан ли выбор даты с решением МОК?

- Нет.

5. С какими темами Путин пойдёт на выборы?

- великая стабильная Россия, образ внешнего врага, омоложение власти.

Алексей Шляпужников:

Ну все верно на самом деле - более поздней даты просто не было для объявления Путина о выдвижении до 14 декабря.

Все, что дальше слишком близко или к международному дню борьбы с коррупцией или к Дню Конституции РФ. Такое соседство не катит, конечно, в нынешней исторической реальности.

Лучше ГАЗ.

Кирилл Шулика:

Какая же советская эстетика, а... Ну просто вот Брежнев, причем еще даже не поздний. Строительство БАМа, стройотряды, целина и прочее. Собственно, форум добровольцев это стройотряды! Молодежь и прочее. Однако надо что-то монументальное для заявления о выдвижении в президенты - 85-летие ГАЗа, Праздник урожая во Дворце труда.

И ведь настолько все!!! Зачем оно все, зачем ехать и говорить то, что и так все знают? Зачем обставлять это эстетикой эпохи Брежнева? Они совсем упустили время, для них всех оно конце 70-х и остановилось на самом деле. И они вот такой лютый олдскул и сделали мейнстримом!

Павел Пряников:

Символично, что Путин объявил о своём выдвижении на 4-й президентский срок на заводе ГАЗ, принадлежащим зятю президента Ельцина.

Сергей Ерженков:

Интрига продержалась полдня. Не надо быть Кассандрой, чтобы предсказать, что Путин объявит о своем решении баллотироваться на заводе. Еще вчера было понятно. Нас ждет сиквел Уралвагонзавода. Только мужики пойдут не на Болотную - разгонять хипстеров, а прямиком в Пхёнчхан.

​Екатерина Винокурова:

Ну все, Путин выдвинулся. Впереди - 6 лет безвременья и напрасно потраченной жизни.

Почему мне не 20(

Илья Красильщик:

я вот думаю, че так неприятно-то стало. думаю, есть две причины, во-первых думать про путина неприятно в принципе. редко вообще стоит это делать, но сейчас пришлось. во-вторых — и в главных — неприятно думать про себя в 2024 году. вот прямо совсем

Кирилл Гончаров:

Путин объявил о выдвижении. Я пошёл в школу при нем, закончил ее и университет тоже при Путине. И следующие 6 лет при Путине. С семи, до тридцати одного года. Самое дорогое что есть у каждого человека - время, будет потрачено на реализацию личных амбиций ВВП.

Россия все больше похожа на Таджикистан, а с учётом санкций и дисквалификаций, следующий срок гарантировано двигает Россию в сторону гибрида восточных диктатур и африканской нищеты.

А сколько надежд было у наших родителей?

Мария Баронова:

Вот и Путин опять. Ровно шесть лет прошло с тех пор, как я первый раз в жизни вышла на митинг. И да, тот, из-за кого я на него вышла никуда не ушел. И ничего не поменялось, разве что стало еще хуже и еще безнадежней. Но за это эти шесть лет выросло некоторое количество отличных молодых людей, которым я передала свои знания и свои возможности. Поэтому точно все было не зря. Просто работа предстоит гораздо более долгая. Ну так и в России надо жить долго.

Сергей Талк:

"Это не мне срок. Это вам срок".

Обыкновенный диктатор, 06.12.17

Эдуард Лимонов:

Я не одобряю это его решение.

Склонен думать что его очень просили и упросили.



Ему дальнейшее пребывание у власти будет невыгодно. Он зря дал себя упросить.

КрымНаш и первый год в Сирии - были его вершины. Дальше будет хуже.

И он недостаточно решителен, чтобы противостоять вызовам времени.

Александр Коммари:

В общем, Владимир Владимирович решил сыграть в старинную русскую игру "Из Кремля только вперед ногами".

Впрочем, в игре есть, пусть и с меньшей вероятностью, другие опции. Табакерка и шарф, апоплексический удар, кругом измена и трусость и обман с финалом в подвале. Шесть лет - долгий срок.

Думал, что ему хватит ума. Не хватило.

Андрей Нечаев:

Политологам и обывателям можно заканчивать разговоры о преемнике, тонком ходе с передачей власти и т.п. Путин объявил о своем участии в выборах президента 2018 года. Лично я был в этом убежден всегда, поскольку в силу первой профессии и черт характера ничьим гарантиям безопасности Путин не поверит. А в выборе между Кремлем и Гаагой решение напрашивается само собой.

Единственная интрига, которая остается теперь на выборах президента состоит в том, кого допустят до выборов, насколько жесткой будет антивластная риторика, и кто окажется в итоге в "призовой тройке"?

Аркадий Дубнов:

Залей позор олимпийский гордостью российской - утешь оскорбленных долгожданным, что идёшь в президенты!

Уффф...

Станислав Кучер:

А, вот еще вспомнил. В декабре 1999-го я брал интервью у премьер-министра РФ Путина в самолете для своей программы "Обозреватель" на ТВ-6. В том, что преемником Ельцина станет именно он, на тот момент не сомневался никто, вопрос был только в том, как и когда будет объявлено о его участии в выборах. В какой-то момент я прямо спросил своего собеседника: "Вы хотите быть президентом России?" Путин тогда сделал паузу, а потом тихим голосом, с оттенком застенчивости и кокетства одновременно, ответил: "Можно я пока не буду отвечать на этот вопрос?"

22 года прошло. Страна и мир изменились. Но не он.

Алексей Табалов:

Люди, жаждущие Путина и Ко на очередной срок, достойны того, чтобы жить в <дерьме> (во всех смыслах), нищете и бесправии.

Леонид Гозман:

ПУТИН ПРОТИВ ПУТИНА

Отлегло – он баллотируется! Объявил об этом на встрече с трудящимися морально устаревшего, выпускающего неконкурентоспособную продукцию предприятия, построенного десятки лет назад по образцу американских заводов в ходе сталинской индустриализации, проводившейся за счет убийства миллионов крестьян. Интересно бы послушать, что говорят о нем те самые рабочие, перед которыми он выступал? Впрочем, можно догадаться

За пару часов до исторического заявления он сказал, что единственным мотивом для выдвижения может быть желание сделать жизнь людей лучше. Но за последние годы под его непосредственным руководством качество жизни в стране упало, доходы снизились, угроза большой войны возросла, россияне погибают в войнах за рубежом, эмиграция превысила уровень девяностых, коррупция чудовищна, ну и далее по списку. Жизнь стала хуже.

Значит, Путин-2018 будет выступать против Путина-2012, устроившего скандальную Олимпиаду, аннексировавшего Крым, развязавшего войну на Донбассе, отправившего зачем-то войска в Сирию? Не верится, как-то. Его единственным ресурсом, по-прежнему, остается «Кругом враги!». Да и за унижение с Олимпиадой, за собственный испуг – согласился же на нейтральный флаг - он захочет расквитаться.

Не ждите мира и спокойствия!

Олег Пшеничный:

В той непростой геополитической ситуации, в которой находится сегодня Россия, её после выборов может возглавить только тот человек, который её до этой ситуации и довёл!

Станислав Белковский:

После сенсационного выдвижения В. В. Путина главная интрига выборов осталась такая: проиграет ли Геннадий А. Зюганов Ксении А. Собчак.

Чтобы не позориться на молодости лет, лидер КПРФ мог бы двинуть в президенты своего внука Леонида.

Вот так думаю, спасибо