Ходорковский, Навальный и Собчак ответили на выдвижение Путина

Владимир Путин "на верном пути к посмешищу", заявил бывший глава компании ЮКОС Михаил Ходорковский в ответ на решение российского президента баллотироваться на четвертый срок на посту главы государства.

Оппозиционер Алексей Навальный, комментируя выдвижение Путина, также указал на срок его пребывания на посту президента России. "Он хочет быть у власти 21 год. На мой взгляд, это многовато. Предлагаю не соглашаться", – написал Навальный в твиттере.

Телеведущая Ксения Собчак, которая намерена участвовать в выборах-2018, прокомментировала решение Путина словами: "Кто-то сомневался, что будет иначе?" По ее мнению, Путин останется у власти "и через шесть лет, и пока здоровье будет позволять". "Я не вижу здесь никакого события, мы все это знаем", – заявила Собчак.

Путину 65 лет. Он руководит Россией с 2000 года. 13 лет он провел на посту президента страны, еще 4 года – в должности главы российского правительства. О своем выдвижении на очередной президентский срок Путин объявил в среду, на митинге-концерте, посвященном 85-летию завода ГАЗ в Нижнем Новгороде. Рабочие перед этим проскандировали Путину: "ГАЗ – за Вас".

Реакции пользователей Интернета и политологов на выдвижение Путина читайте здесь