Путин - в президенты, сборная - с Олимпиады?

"Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации", - сказал он на митинге-концерте, посвященном 85-летию ГАЗа.

Произошло это событие на крайне неблагопориятном для Кремля информационном фоне.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) отстранил сборную Российской Федерации и от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года. Российские спортсмены, не уличенные в допинг, могут соревноваться под "нейтральным флагом с олимпийскими кольцами". По решению исполкома док окончания Олимпиады также дисквалифицирован НОК РФ, и его председатель Александр Журов, а путинский министр спорта, вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко, пожизненно отстранен от Олимпиад. МОК счел доказанным, что власти России на государственном уровне организовали систему применения допинга в спорте.