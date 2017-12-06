Путин - в президенты, сборная - с Олимпиады?

Выдвижение на фоне скандала обсуждают Владимир Рыжков, Александр Шмурнов, Андрей Свинцов, Александр Кожевников
6 декабря Владимир Путин объявил о том, что баллотируется в президенты.
"Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации", - сказал он на митинге-концерте, посвященном 85-летию ГАЗа.
Произошло это событие на крайне неблагопориятном для Кремля информационном фоне.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) отстранил сборную Российской Федерации и от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года. Российские спортсмены, не уличенные в допинг, могут соревноваться под "нейтральным флагом с олимпийскими кольцами". По решению исполкома док окончания Олимпиады также дисквалифицирован НОК РФ, и его председатель Александр Журов, а путинский министр спорта, вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко, пожизненно отстранен от Олимпиад. МОК счел доказанным, что власти России на государственном уровне организовали систему применения допинга в спорте.
Почему Владимир Путин не обращает внимания на всемирный скандал? Произошло ли наказание чиновника Мутко или унижение России? Дискутируют политик Владимир Рыжков, спортивный журналист, Александр Шмурнов, двукратный олимпийский чемпион, хоккеист Александр Кожевников, депутат Госудмы РФ от ЛДПР Андрей Свинцов. Ведет передачу Михаил Соколов.
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