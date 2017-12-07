"Роснефть" требует с АФК "Система" ещё 131 миллиард рублей

"Роснефть и "Башнефть" требуют от Акционерной финансовой компании (АФК) "Система" ещё 131,6 миллиарда рублей в качестве возмещения убытков. Соответствующий иск уже подан в Арбитражный суд Республики Башкирия.

По словам представителей "Роснефти", сумма иска соответствует сумме прибыли "Системы", выведенной якобы незаконными путями из "Башнефти" с 2009 по 2014 годы. Ранее суд уже принял решение взыскать с АФК "Система" 136 миллиардов рублей по такому же иску.

В августе Арбитражный суд Башкирии счел реорганизацию "Башнефти" в 2014 году неправомерной, а действия её бывшего собственника Владимира Евтушенкова расценил, как "нанесение ущерба". Представители "Системы" обжаловали это решение.

АФК "Система" владела "Башнефтью" до 2014 года, когда в отношении Евтушенкова завели уголовное дело. В 2015 году "Башнефть" перешла во владение государства. После этого дело Евтушенкова было закрыто. В октябре 2016 года контрольный пакет акций "Башнефти" был выкуплен "Роснефтью" за 330 миллиардов рублей. Власти назвали эту сделку "приватизацией".