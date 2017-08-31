Суд признал реорганизацию "Башнефти" способом вывода активов

Арбитражный суд Башкирии счел реорганизацию "Башнефти", проведенную в 2014 году бывшими собственниками компании, неправомерным выводом активов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на решение суда.

Суд пришел к выводу, что условия реорганизации, которую провели АФК "Система" и "Система-Инвест", были определены "по усмотрению ответчиков". В результате компании были причинены убытки.

23 августа суд частично удовлетворил иск "Роснефти" к АФК "Система", взыскав в пользу государственной нефтяной компании более 136 миллиардов рублей. В ходе процесса суд отклонил все ходатайства "Системы", в том числе просьбу о проведении экономической экспертизы о том, был ли "Башнефти" нанесен ущерб.

До возбуждения в 2014 году уголовного дела в отношении главы корпорации Владимира Евтушенкова "Системе" принадлежала половина акций "Башнефти". После того как "Система" отказалась от этих активов в пользу государства, дело Евтушенкова было прекращено, а "Башнефть" за 330 миллиардов рублей продали "Роснефти". Власти назвали эту сделку "приватизацией".