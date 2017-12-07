"Лаборатория Касперского" закроет свой вашингтонский офис, который занимался продажей программного обеспечения государственным органам США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на вице-президента компании Антона Шингарева.

Он уточнил, что компания продолжит работать с клиентами, не представляющими госорганы, через оставшиеся офисы.

В конце октября "Лаборатория Касперского" признала, что в ее антивирусных программах использовался хакерский код, полученный с американского персонального компьютера. Глава компании Евгений Касперский заявил, что в 2014 году "случайно" были получены файлы, имевшие отношение к Агентству национальной безопасности. По словам Касперского, эти файлы были удалены сразу же после того, как ему было указано на их секретный характер.

Летом этого года власти США полностью запретили правительственным ведомствам использовать программы "Лаборатории Касперского". В ответ Касперский пообещал предоставить "все необходимые доказательства непричастности его компании ни к российским спецслужбам, ни к иным правительственным структурам".

Также компания пообещала в начале 2018 года раскрыть исходный код программ и их будущих обновлений, чтобы их могли проверить независимые эксперты.