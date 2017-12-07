Тиллерсон отказался говорить о результатах встречи с Лавровым

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон отказался говорить о конкретных результатах встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, состоявшейся в четверг в Вене. Он заявил, что нельзя решить вопрос о создании миротворческой миссии ООН на Украине в течение одной встречи, но по его словам, "налаживается хороший диалог".

Тиллерсон встретился с членами Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. Стенограмму встречи Тиллерсона с наблюдателями распространила пресс-служба Госдепартамента.

Тиллерсон высоко оценил деятельность миссии ОБСЕ на Украине. "Мы очень ценим то, что делает команда мониторинга, жизненно важную роль, которую вы играете", - заявил он. По словам главы американской дипломатии, он и спецпредставитель Госдепартамента по Украине посол Курт Волкер стремятся к тому, чтобы снизить насилие на Украине и спасти человеческие жизни.

Ранее Тиллерсон заявил, что российская агрессия на Украине остается основным препятствием для нормализации отношений России и США.