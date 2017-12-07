В Вене проходит встреча госсекретаря Тиллерсона с главой МИД РФ Лавровым

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон проводят переговоры в Вене. Встреча проходит в кулуарах заседания Совета глав МИД ОБСЕ, сообщают агентства новостей. Как ожидается, Лавров и Тиллерсон обсудят последнее развитие ситуации в Сирии и на Украине, вокруг КНДР, а также вопросы двусторонних отношений.

Ранее Тиллерсон заявил, что Соединенные Штаты очень бы хотели снять санкции против России, но этого не сделают, пока Москва не выведет свои силы из восточной Украины и Крыма. Тиллерсон назвал это основным препятствием для нормальных связей.

Тиллерсон находится с визитом в Европе, в ходе которого он пытался успокоить союзников по НАТО более жесткой риторикой против Москвы, чем это делал президент США Дональд Трамп, который добивался улучшения отношений с президентом России Владимиром Путиным. Выступая на встрече Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в которой также принял участие его российский коллега, Тиллерсон заявил, что Москва виновата в усилении насилия на востоке Украины и это должно прекратиться.

"Мы ясно разъяснили России с самого начала, что мы должны заняться Украиной", – сказал Тиллерсон на пресс-конференции со своим австрийским коллегой Себастьяном Курзом. "Это одно из самых тяжелых препятствий для нас, чтобы нормализовать отношения с Россией, что нам очень хотелось бы сделать".

В среду Тиллерсон встретился с министрами иностранных дел НАТО и подверг критике Россию за поддерживаемые государством компьютерные атаки и кампанию по дезинформации в интернете, которые, по словам разведчиков НАТО, нацелены на Запад.

Россия отрицает обвинения в том, что она разжигает конфликт на Украине и поставляет оружие сепаратистам. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на конференции ОБСЕ, что "вся ответственность за насилие лежит на Украине".