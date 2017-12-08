ЕСПЧ принял жалобу звукорежиссера, арестованного после акции 26 марта

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобу звукорежиссера Владислава Мосина, работавшего на трансляции антикоррупционных акций 26 марта и арестованного на 7 суток по статье о неподчинении полиции.

Защита Мосина настаивает, что в отношении него были нарушены статьи Европейской конвенции: о праве на свободу, личную неприкосновенность и справедливый суд, сообщает "Открытая Россия".

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального 26 марта вел видеотрансляцию митингов, которые проходили в десятках городов страны. Днем в офис фонда пришли полицейские и эвакуировали всех сотрудников, утверждая, что в здании пожар.

Мосина и других находившихся в офисе ФБК признали виновными в неподчинении требованиям сотрудников правоохранительных органов.

На акциях протеста, которые прошли в десятках городов России 26 марта, были задержаны более полутора тысяч человек. Протестующие требовали от властей отреагировать на информацию о незадекларированной недвижимости премьер-министра Дмитрия Медведева, речь о которой шла в фильме Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального "Он вам не Димон".