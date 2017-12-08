Оппозиционный политик Алексей Навальный проводит встречу с жителями Барнаула в рамках своего предвыборного турне.

На снимках с акции видно, что в ней участвует несколько сотен человек.



Алексей Навальный планирует участвовать в выборах президента России в 2018 году. На минувшей неделе он провел встречу с избирателями в Самаре. При подготовке к ней полиция задержала 8 сотрудников штаба. До этого Навальный встретился с жителями Пскова. Тогда акция прошла без происшествий.

Сторонники Алексея Навального регулярно подвергаются давлению со стороны властей, а также угрозам и нападениям. В многочисленных отказах в проведении митингов в регионах России оппозиционер обвиняет президента Владимира Путина.