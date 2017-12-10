За мужество и свободу мысли

Во всем мире сегодня отмечают Международный день прав человека. В Москве 10 декабря по традиции открывается фестиваль фильмов о правах человека "Сталкер". А в Киеве члены жюри премии имени Сахарова объявляют имена журналистов и блогеров, которым будет вручен орден мужества. Речь идет о тех, кто за свою профессиональную деятельность подвергается преследованиям со стороны властей или находится в местах заключения.

Еще задолго до официального объявления стало известно, что орден получат журналист "Новой газеты" Али Феруз и публицист Борис Стомахин. Среди лауреатов премии этого года в номинации "За журналистику как поступок" русская и украинская службы Радио Свобода, а также проект "Крым.Реалии". В этом году география удостоившихся престижной правозащитной премии значительно расширилась. О том, почему было принято такое решение, рассказал учредитель премии Петр Винс:

То, что сейчас происходит в России, это курс на уничтожение свободы мысли и журналистики

– У меня давно уже была идея, что не нужно ограничиваться только русскоязычными СМИ России, а в связи с тем, что начались гонения на журналистов и целые коллективы – многие эмигрировали, переехали на другие площадки, – я предложил членам жюри выйти на другие просторы. Кроме того, у нас традиционно премия вручалась только по журналистике, и мы выбирали лучших журналистов, в этом году мы решили сделать еще несколько шагов вперед. Мы решили, что появится орден за мужество имени Андрея Сахарова, который будет вручаться независимым журналистам и СМИ. 10 декабря мы также вспоминаем всех погибших журналистов. Увы, этот печальный список растет.

Премия должна развиваться, учитывая сегодняшние реалии. Мое личное мнение, то, что сейчас происходит в России, это курс на уничтожение свободы мысли и журналистики! Молодые ребята получают сроки за перепосты, это мне напоминает время самиздата и советских гонений на тех, кто его распространял.

– Ваш отец был известным советским диссидентом и входил в тот круг, который сформировался вокруг Андрея Дмитриевича Сахарова. Насколько жюри премии привержено тем принципам, которые всегда отстаивал Сахаров?

– У нас за 17 лет премии никогда не было такого хорошего, профессионального жюри. Я могу вам это смело сказать, поскольку я единственный член жюри, который остался при премии, потому что очень многие члены жюри либо вышли, либо устали. Это тоже трудный момент – год от года заниматься этим. У нас все члены жюри работают добровольно, это не оплачивается. А в этом году объем работы возрос. Приблизительно 870 авторов, которые представляют несколько материалов. То есть просто даже прочитать все это непростая задача... А за жюри можете не беспокоиться, жюри будет защищать идеи Сахарова!

Нужно взращивать молодые таланты, и нужно нацеливаться на будущее

​– Вы сказали о том, что номинанты и лауреаты сегодня работают не только в России. А как обстоит дело с членами жюри?

– В будущем нам, конечно, нужно будет поработать над тем, чтобы иметь членов жюри и из Украины, и из Белоруссии, и из других стран. Есть замечательные журналисты и в Узбекистане, и в Кыргызстане, которые пишут на русском языке, есть журналисты, которые получили огромные сроки и сейчас сидят, и мы, к сожалению, совершенно ничего о них не знаем, мы знаем только о своем пространстве. Я вам открою маленький секрет – мы планируем сделать в рамках премии Сахарова еще одну для молодых журналистов, до 30 лет. Потому что нужно взращивать молодые таланты и нужно нацеливаться на будущее. Это очень трудно, потому что у молодых журналистов своя аудитория, свой метод подачи материала. Когда мы создавали премию в 2000–2001 году, интернет фактически еще не работал так, как сейчас, YouTube появился только через семь лет. Так что люди меняются и журналистика меняется...

– Есть ли какое-то финансовое выражение этой премии? Или это исключительно почетная награда?

– Номинанты получают по 50 тысяч рублей. Мы увеличили размеры премий в этом году. Это что касается премии. Отдельно нужно сказать об ордене. Он сделан из золота и серебра, я примерно полгода мучился над его дизайном. Это была моя идея – половина лаврового венка, а половина тернового венка, на серебряной медали изображение Андрея Дмитриевича Сахарова, – рассказал Петр Винс.

Премия имени Андрея Сахарова "За журналистику как поступок" была учреждена в 2001 году. Долгое время жюри конкурса возглавлял президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов, в этом году его сменил руководитель Фонда защиты прав человека Гарри Каспаров.

В разное время лауреатами премии "За журналистику как поступок" становились Анна Политковская, Отто Лацис, Андрей Пионтковский, Борис Вишневский, Зоя Светова, Михаил Ходорковский, Татьяна Локшина и другие.