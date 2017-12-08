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В Киеве задержан Михаил Саакашвили, к нему не пускают адвоката

Russia -- News of the hour loop gif

В Киеве полиция задержала лидера "Движения народных сил" Михаила Саакашвили. Пресс-секретарь партии "Движение новых сил" Марьяна Почтар подтвердила информацию о задержании Саакашвили и сообщила в изданию "Украинская правда", что полиция наступает на палаточный городок.

К Саакашвили приехал адвокат, он пытается пройти, но его не пускают.

По словам Почтар, территорию перекрыли автобусом.

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