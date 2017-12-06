Грузинские варианты

Сторонники и противники бывшего президента Грузии готовятся к его возможной экстрадиции. Оппозиция анонсирует массовые акции протеста, если Михаил Саакашвили окажется в тбилисской тюрьме. В ближайшие дни городской суд вынесет вердикт по первому из четырех уголовных дел, возбужденных против экс-президента. Но неясно, заинтересованы ли нынешние власти Грузии в экстрадиции Саакашвили, поскольку его появление на родине в любом качестве может спровоцировать политическую напряженность и даже противостояние в стране, имеющей опыт гражданской войны

Поздно вечером во вторник бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, уже освобожденный своими сторонниками из машины, на которой его должны были отвезти в Киевский суд, дал интервью грузинской оппозиционной телекомпании "Рустави-2". Прямое включение было организовано из палатки, стоящей недалеко от проходящего там же митинга.

Экс-президент заявил, что чувствует себя как легендарный фокусник Гарри Гудини, поскольку тот "умел высвобождать руки из наручников". Лидер партии "Движение новых сил" назвал все обвинения против себя "идиотскими" и предупредил, что наручники (их он все время интервью держал в руках) "скоро наденут на Петра Порошенко", причем сделают это те самые сотрудники СБУ, пришедшие утром его арестовывать.

Саакашвили утверждал, что представители правоохранительных органов Украины якобы шептали ему на ухо ругательства в адрес президента Порошенко. Экс-президент уверен: все обвинения против него украинские власти выдвинули лишь с целью дискредитации. А на самом деле никто судить его в Украине не намерен, поскольку все "сфабрикованные и липовые доказательства" развалятся на первом же судебном заседании. Поэтому Михаил Саакашвили считает наиболее вероятным его экстрадицию в Тбилиси сразу после повторного ареста, которого он, судя по всему, не исключает. "Украина для меня важна, но мое сердце – с Грузией", – многозначительно заключил экс-президент, призвав уже своих грузинских сторонников действовать активно для окончательной победы.

Митинг у памятника

В среду, в центре Тбилиси, у памятника средневековому поэту Шота Руставели, состоится митинг, а затем шествие сторонников Михаила Саакашвили. Такое решение принято на заседании его партии "Единое национальное движение" (ЕНД). Председатель политсовета ЕНД Ника Мелия заявил на чрезвычайном брифинге, что грузины должны выйти на митинг с тем, чтобы "продемонстрировать свою решимость противостоять олигархам Украины и Грузии".

Оппозиционер убежден: последние решения украинских властей – результат "сговора" руководителей Украины и Грузии. Главным действующим лицом с грузинской стороны оппозиция считает основателя правящей коалиции "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили.

В эксклюзивном интервью Радио Свобода член политсовета ЕНД Нугзар Циклаури сказал, что считает наиболее вероятным вариантом развития событий экстрадицию Михаила Саакашвили в Грузию. Хотя не исключает и других возможностей: тюремное заключение в Украине или выдворение в третью страну.

"Вне зависимости от того, будет он экстрадирован или нет, наша партия начинает масштабные акции в защиту Михаила Саакашвили", – заявил Нугзар Циклаури, предупредив, что ЕНД "будет действовать по обстановке" после того, как основатель и бессменный руководитель партии окажется в грузинской тюрьме.

Нугзар Циклаури не смог ответить на вопрос РС, попытаются ли соратники экс-президента сразу освободить Михаила Саакашвили, как это произошло в Киеве. "Это связано с чисто логистическими проблемами: мы ведь не знаем куда Мишу [Михаила Саакашвили] отвезут из аэропорта и в какую тюрьму поместят", – посетовал собеседник РС. Впрочем, Циклаури убежден: в какое бы учреждение пенитенциарной системы страны не поселили третьего президента, "у этой тюрьмы начнутся многотысячные перманентные митинга протеста". "Михаил Саакашвили – создатель нового грузинского государства. Поэтому протест против его тюремного заключения будет очень острым", – предупредил член политсовета оппозиционной партии.

Кто и почему опасается Саакашвили?

А вот лидеры правящей партии "Грузинская мечта" все это время демонстрируют олимпийское спокойствие. Они считают вполне естественным и ожидаемым экстрадицию Михаила Саакашвили, поскольку по их мнению, бывший президент должен ответить за все преступления, совершенные в Грузии.

Депутат от "Грузинской мечты", режиссер Нукри Кантария назвал "позорным" поведение Михаила Саакашвили. В частности, режиссера и политика задело то, что третий президент Грузии "бегает по крышам". А по словам депутата Екатерины Беселии, вопрос экстрадиции Михаила Саакашвили "относится к компетенции прокуратур двух стран и не имеет отношения к политике".

Премьер-министр Георгий Квирикашвили, обладающий, согласно конституции, всей полнотой власти в стране, все это время хранит молчание. Но, судя по многим признакам, ему невыгодна экстрадиция Михаила Саакашвили, поскольку это может привести к дестабилизации: у экс-президента в Грузии есть не только фанатичные сторонники, но и не менее фанатичные противники. А как в случае экстрадиции бывшего главы государства будут развиваться события в стране, имеющей опыт гражданской войны, предсказать трудно.

В ходе недавнего телефонного разговора с российским пранкером бывший глава МВД Георгий Мгебришвили, приняв собеседника за своего украинского коллегу Арсена Авкова, утверждал, что премьер Квирикашвили просит украинское руководство не экстрадировать бывшего президента на родину, поскольку "у нас сейчас все спокойно, а появление в Грузии этого авантюриста может дестабилизировать обстановку".

Руководитель коалиции неправительственных организаций "Европейская Грузия" Кети Габиани убеждена: арест Михаила Саакашвили – заказ не грузинских властей, а Москвы и лично Владимира Путина. "Все приказы исходят из Москвы. Украинские и грузинские власти их лишь выполняют", – уверена Кети Габиани. "Это действие не только против Михаила Саакашвили, но против всего свободного мира", – заявила Габиани РС. "Саакашвили толкает народы к лучшей жизни, чтобы их не обворовывали", – считает она.

По мнению бывшего начальника госканцелярии Петра Мамрадзе, лично хорошо знающего Михаила Саакашвили, в случае экстрадиции бывшего президента никакой дестабилизации не будет, но только если власти страны станут действовать "правильно и адекватно": "После того как Порошенко сыграл роль полезного идиота и пропустил его через [польско-украинскую] границу, рейтинг Саакашвили в Грузии вырос, – заметил Мамрадзе, – но лишь на некоторое время, а вскоре вновь упал почти до нуля".

Четырежды подозреваемый

На родине Михаил Саакашвили обвиняется сразу по нескольким статьям уголовного кодекса: "злостное использование служебных полномочий", "превышение служебных полномочий" и "растрата государственных средств".

В ближайшие дни тбилисский городской суд вынесет вердикт по первому из уголовных дел – за создание привилегированных условий в тюрьме и последующее помилование высокопоставленных полицейских, осужденных за похищение и смерть молодого тбилисского банкира Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Саакашвили вменяется в вину растрата госсредств на дорогие подарки приближенным, инъекции ботокса и обучение сына за госсчет в американском вузе.

Прокуратура обвиняет бывшего президента еще и в жестоком разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года и, наконец, в организации избиения спецназом МВД депутата и бизнесмена Валерия Гелашвили, грубо оскорбившего в одном из газетных интервью его жену – первую леди страны Сандру Руловс.

С учетом законодательной нормы о "поглощении сроков заключения", бывшему президенту грозит до одиннадцати лет лишения свободы.