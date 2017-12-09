В Киеве городская комиссия поддержала предложение о сквере Немцова

Профильная комиссия Киевского городского совета поддержала предложение присвоить скверу у российского посольства имя оппозиционного политика Бориса Немцова. Народный депутат Украины Дмитрий Белоцерковец​ заявил, что Немцов "был главным союзником свободной Украины и будущей демократической России". Дедпутат пояснил, что окончательное решение должен принять Киевский городской совет.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко предлагал назвать именем Немцова один из скверов в Киеве или переименовать в его честь Воздухофлотский проспект, на котором расположено посольство России.

Борис Немцов был убит в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Соратники политика неоднократно требовали установить мемориальную табличку на месте его гибели на Большом Москворецком мосту. Власти Москвы отвечали отказом. С дома в Москве, где жил Немцов, дважды срывали мемориальную табличку.