На "Артдокфесте" прошел показ документальных фильмов Радио Свобода

В Москве в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" в субботу вечером в рамках одной из программ XI международного фестиваля неигрового кино "Артдокфест" состоялся показ фильмов Радио Свобода. Зрителям представлены пять работ проекта документального кино "Признаки жизни", развитием которого Русская служба "Свободы" активно занимается в последние годы.

Ежегодно на сайте Радио Свобода и в эфире телеканала "Настоящее время" выходят около пятидесяти новых документальных фильмов на актуальную общественно-политическую тематику. Со "Свободой" сотрудничают как известные режиссеры нового поколения (Александр Расторгуев, Аскольд Куров, Андрей Киселев, Инна Денисова, Зося Радкевич), так и начинающие киноматографисты. В этом году Радио Свобода впервые провело конкурс документального кино "Молодые и свободные", в котором приняли участие более 40 молодых режиссеров-документалистов из разных городов страны.

Радио Свобода традиционно является партнером кинофестиваля "Артдокфест" и подробно рассказывает о его работе. В разных фестивальных программах и мероприятиях этого года представлены 7 кинолент проекта "Признаки жизни". В прошлом году "Артдокфест" также представил документальные работы Радио Свобода.

Вечер Радио Свобода на "Артдокфесте-2016"