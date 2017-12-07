"Октябрь" без объяснения причин снял с показа фильм про Джемилева

Московский кинотеатр "Октябрь" без объяснения причин снял с показа фильм про лидера крымских татар Мустафу Джемилева. Об этом правозащитному порталу "ОВД-Инфо" сообщил волонтер фестиваля "Артдокфест", в рамках которого должны были показать картину.

Президент "Артдокфеста" Виталий Манский заявил в беседе с "Эхом Москвы", что организаторы фестиваля не получили никаких документов и обоснований отмены показа и назвал происходящее "беспределом".

Фильм "Мустафа" снял украинский режиссер Эрнес Сарыхалилов. Согласно пресс-релизу, картина рассказывает "о борьбе Джемилева за возвращение в Крым из ссылки во времена СССР, и о судебных преследованиях, и о 15 годах, проведенных Джемилевым в советских лагерях в качестве политического заключенного".

Мустафа Джемилев является лидером крымско-татарского народа, а также до 2013 года возглавлял Меджлис, который российские власти запретили, объявив экстремистской организацией. Он выступает против аннексии Крыма Россией, требует от Москвы прекратить преследования крымско-татарских активистов и освободить политзаключенных. Джемилеву запрещен въезд в Россию.