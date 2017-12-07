Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

"Октябрь" без объяснения причин снял с показа фильм про Джемилева

Мустафа Джемилев

Московский кинотеатр "Октябрь" без объяснения причин снял с показа фильм про лидера крымских татар Мустафу Джемилева. Об этом правозащитному порталу "ОВД-Инфо" сообщил волонтер фестиваля "Артдокфест", в рамках которого должны были показать картину.

Президент "Артдокфеста" Виталий Манский заявил в беседе с "Эхом Москвы", что организаторы фестиваля не получили никаких документов и обоснований отмены показа и назвал происходящее "беспределом".

Фильм "Мустафа" снял украинский режиссер Эрнес Сарыхалилов. Согласно пресс-релизу, картина рассказывает "о борьбе Джемилева за возвращение в Крым из ссылки во времена СССР, и о судебных преследованиях, и о 15 годах, проведенных Джемилевым в советских лагерях в качестве политического заключенного".

Мустафа Джемилев является лидером крымско-татарского народа, а также до 2013 года возглавлял Меджлис, который российские власти запретили, объявив экстремистской организацией. Он выступает против аннексии Крыма Россией, требует от Москвы прекратить преследования крымско-татарских активистов и освободить политзаключенных. Джемилеву запрещен въезд в Россию.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Российский Открытый (Международный) фестиваль документального кино АРТДОКФЕСТ / Russian Open Documentary Film Festival “Artdocfest”

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG