Российский режиссер Александр Сокуров получил премию Европейской киноакадемии за достижения на творческом пути. Об этом говорится в сообщении на сайте киноакадемии.

30-я церемония награждения проходила в Берлине. О том, что Сокурову присудили премию Европейской киноакадемии, стало известно еще в июне. В киноакадемии отметили, что российский режиссер будет награжден в знак признания его уникального вклада в мир кино.

"Европейская киноакадемия имеет честь вручить Александру Сокурову премию "За достижения в ходе творческого пути" за его выдающуюся работу в области режиссуры, драматургии и кинематографа", — заявляли в киноакадемии.

Российский режиссер и сценарист Александр Сокуров снял более 30 документальных фильмов, в том числе "Русский ковчег", "Молох", "Александра". Он получил звание народного артиста России в 2004 году.