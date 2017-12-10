В Швеции забросали синагогу бутылками с горючей смесью

В Гётеборге на юге Швеции 20 человек в масках забросали горящими предметами в субботу вечером синагогу. Об этом сообщает газета "Экспрессен". Нападение произошло в то время, когда в приходском доме рядом с синагогой проводилась молодежная вечеринка, и ее участники были вынуждены спрятаться в подвальном помещении.

Трое подозреваемых были задержаны, к расследованию подключилась полиция безопасности СЕПО.

"Мы предприняли ряд мер, особенно для выявления возможных новых угроз", – заявил Карл Мелин, пресс-секретарь СЕПО. В то же время усилены меры безопасности вокруг других синагог в Швеции. Шведская пресса отмечает, что всплеск антисемитских выходок может быть связан с протестами арабской и исламистской молодежи против признания президентом США Дональдом Трампом Иерусалима в качестве столицы Израиля.