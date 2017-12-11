"Сепаратист" в соцсетях

В Крыму начинается судебный процесс над крымским татарином из Феодосии Сулейманом Кадровым, который написал в комментарии в Фейсбуке, что Крым - это Украиниа, и теперь обвиняется в сепаратизме.

Во время первой пресс-конференции в статусе заявленного, но еще не зарегистрированного, кандидата в президенты РФ Ксения Собчак заявила, что Крым захвачен Россией с нарушением международного законодательства и поэтому остается украинской, но аннексированной территорией. Генпрокуратура сейчас проводит доследственную проверку её слов на соответствие статье 280.1 Уголовного кодекса, - "Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российский Федерации". Максимальное наказание за призывы к сепаратизму, - пять лет. Сама Собчак ничего преступного в своих словах не видит. "В законе сказано, что подсудны призывы к отделению или нарушению территориальной целостности. В законе нет ни слова о констатации факта и даже о высказывании своего мнения, не совпадающего с государственным. Судить меня за это нельзя и Сулеймана Кадырова нельзя тоже. Все люди, которых осудили за это, - политзаключенные и невиновны", - заявила Собчак РИА Новости. Тем не менее, в Крыму по меньшей мере двое уже осуждены по статье о сепаратизме: зампред Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и журналист Николай Семена. Первый был осужден на два года колонии поселения, но был помилован и через Турцию доставлен в Киев. Сейчас он со своими адвокатами безуспешно пытается добиться от администрации президента России документальных обоснований помилования, - указ засекречен и его содержание никому не известно. Семену приговорили к двум с половиной годам условно и 18 декабря Верховный суд Крыма будет рассматривать его апелляционную жалобу. А сегодня Феодосийский городской суд приступает к процессу по обвинению в сепаратизме Сулеймана Кадырова, с которым сравнивала себя незарегистрированный кандидат в президенты.

Утром 5 октября 2016 года в дом Сулеймана Кадырова в Феодосии с обыском пришли сотрудники ФСБ и Центра по противодействию экстремизму. "В семь утра я услышал звонок, попросил жену посмотреть в домофон, кто пришел. Она посмотрела и говорит: "Не видно ничего, будто жвачкой залепили. Я говорю: "Ладно, иди открывай дверь, а то сломают, кажется они пришли". Потому что я уже знал, что меня пасут. Она открыла дверь во двор, они залетели, - человек пятнадцать, она закричала. Я еще подумал, что её скручивают. Выбежал в майке и трусах во двор», - рассказал Кадыров о том, как проходил обыск. Его, в нижнем белье, досмотрели прямо во дворе, посадили здесь же на стул и стали снимать на камеру. Он возмутился и ему позволили одеться. Адвоката к нему не пустили, изъяли телефон и ноутбук, который тут же на месте стали осматривать. Больше всего оперативников интересовала страница Кадырова в Facebook. Там была обнаружена запись, появившаяся в марте 2016 года.

Запись представляла собой видео под названием "Новый батальон. Набор добровольцев и сбор средств". Страница, на которой видео было первоначально размещено, принадлежала некоему "Демьяну Демьянченко". Ролик начинается словами "Слава Украине!" и, согласно обвинительному заключению по делу Кадырова, "содержит призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации". На видео мужчина в тельняшке с лицом, зацензурированном "мозаикой", измененным голосом говорит, что проживает в Симферополе, вынужден скрываться, но при этом создал добровольческий отряд из нескольких десятков человек, чтобы участвовать в военных действиях на Донбассе. Про Крым мужчина говорит лишь одну фразу, что полуостров оккупирован, но подразделение, судя по описанию к видео, он назвал "Батальон "Крим". Подробно объясняет, что не может воспользоваться своим счетом в ПриватБанке, ругает теперь уже бывшего владельца банка Игоря Коломойского, и просит денег. "Сразу предупреждаю, что родных вы увидите не скоро, тренироваться будем в пансионате. А когда решим все юридические вопросы, приедем в Киев. Когда скоординируем с властями, пойдем в бой, за нашу Украину", - монотонным голосом говорит мужчина. Кроме бойцов, которые должны написать на электронную почту с обязательным указанием воинской специальности и места предыдущей службы, мужчина призывает присоединиться агитаторов и "фотошоперов", "для изготовления листовок". "Только вместе мы спасем Украину, вернем Крым и остановим войну", - заканчивает свое выступление мужчина, обещая в следующем видео "ответить на часто возникающие вопросы, отчитаться о поступивших средствах и добровольцах". На канале YouTube "Демьяна Демьянченко» видео лишь одно и размещено в июле 2014 года. Единственная, кроме этого, активность автора, - "лайк" видеоролика "Русские самый "отсталый" народ".

По версии следствия, Кадыров перепостил видеообращение у себя на странице, а через несколько месяцев написал комментарий: "Сулейман Кадыров Согласен! Крым - это Украина, всегда была, есть и будет! Спасибо автору за видео! Поддерживаю!!" (орфография сохранена - прим.). "Тем самым выразив одобрение, оправдание действий и взглядов, позиции, склонения пользователей к совершению указанной программы действий автора видеообращения", - говорится в обвинительном заключении.

"Почему запись сделана в марте, а комментарий появился в июле? Что за время такое. Ну и сам комментарий: "Я, Кадыров Сулейман, поддерживаю…". Еще бы паспортные данные написал и место жительства указал. Я так никогда не выражаюсь и не пишу", - говорит Кадыров. Вину он не признал, от показаний сразу отказался, сославшись на 51 статью Конституции. "При этом Кадыров отметил, что придерживается позиции, которую указал в комментарии: "Крым - это Украина, всегда есть и будет", - говорится в материалах дела. То, что перепост видео и комментарий оставил именно он, следствие доказывает лишь тем, что его телефон в марте 2016 года зафиксирован в радиусе дома, где находился компьютер.

Видеообращение, которое стало причиной преследования Кадырова в Феодосии, опубликовал вовсе не крымчанин, а житель Томска К.Т. Кадиров. Судя по документам его уголовного дела, в июле 2014 года он приобрел доменное имя bncrimea.kiev.ua, на базе которого создал сайт "Батальон "КРИМ". Записал видео, отретушировал его, чтобы не быть узнанным, и разместил на сайте, а также на специально созданных для этого страницах в ВКонтакте и на YouTube. В социальных сетях он разместил также и расшифровку текста, который произносил в роике. В 2015 году Кадирова судили в Октябрьском районном суде Томска. Он заключил со следствием сделку, поэтому заседание проходило в особом порядке без судебного разбирательства. Кадиров не только был приговорен лишь к обязательным работам, но и тут же помилован в связи с амнистией, объявленной 24 апреля 2015 года. Компьютер, изъятый при обыске, ему вернули, апелляцию никто не подавал. Кадыров в Феодосии на сделку со следствием не пошел, вину не признал и последовательно заявляет, что выражал свою личную позицию: "Крым - это Украина".

Судя по документам дела, видео на странице Кадырова заметили сразу трое: Антон Богатырев, Юрий Черкесов и Дмитрий Романюк, которые проходят по делу свидетелями обвинения. В своих показаниях Богатырев рассказывал следователю: "Примерно в августе 2016 года знакомился на странице пользователя "Сулейман Кадыров" с видеообращением лица, представившегося "Демян Демьянченко", под названием "Новый батальон…", где объявлялось о создании вооруженного батальона и призыве опытных добровольцев в его ряды, с целью последующего возвращения Крыма в состав Украины, а также сбора средств для данного вооруженного формирования". Тем не менее, рапорт Службы контрразведовательных операций УФСБ России по Республике Крым и Севастополю о преступлении, которое якобы совершил Кадыров, был составлен на следующий день после обыска. То есть сначала страницу Кадырова в Facebook осмотрели оперативники в марте 2016 года, когда там появился перепост видео, потом в августе видео и комментарий заметили бдительные Богатырев, Черкесов и Романюк, но лишь в октябре силовики решили провести обыск. По итогам составили рапорт о преступлении и лишь после этого возбудили дело.

Следствие провело несколько экспертиз. Лингвистическая показала, что в видеообращении призывы к сепаратизму есть, но про комментарий Кадырова, если это он его оставил на странице, вообще ничего не заявлено. Комплексная же экспертиза и вовсе указала, что в видео содержится не призыв, а "лингвистические и психологические признаки одобрения, оправдания действий и взглядов, позиции, программы действий автора видеообращения, заключающейся в вступлении в состав батальона "Крым" в качестве добровольцев, принимать участие в их деятельности, финансировать деятельность батальона "Крым", целью деятельности которого является освобождение Украины, возвращение Крыма в состав Украины и прекращение войны".

Адвокат Кадырова Алексей Ладин утверждает, что никаких доказательств вины у следствия нет. Именно этим объясняется то, что следствие тянулось больше года. "Почти год Кадыров находился в статусе подозреваемого, то есть следствие сомневалось, возможно ли направлять дело в суд. Было проведено две экспертизы, и в обоих подтверждается, что в комментарии Кадырова в Facebook нет ничего противозаконного, во всяком случае точно нет призывов к нарушению территориальной целостности страны. В видео, которое перепостил Кадыров, речь идет о призывах к действиям на территории Украины, Луганской и Донецкой областей. Насколько я понимаю, Российская Федерация не претендует на эти территории, поэтому удивительно, что Кадырову инкриминируют призывы к нарушению целостности именно России", - отметил Ладин.

​Адвокат Эмиль Курбединов прямо говорит, что преследование Кадырова носит политический характер, приводя в пример Умерова и Николая Семену. Обоих он защищал в суде. "Статья о сепаратизме, а совсем недавно завершились процессы по этой статье над Ильми Умеровым и Николаем Семеной, используется властями в отношении неугодных, тех, кто является оппозиционной силой и высказывает свое мнение по отношению к тому, что произошло в Крыму и как Россия установила здесь свою власть", - считает адвокат.