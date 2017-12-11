Украинский бизнесмен Курченко подал иск к генпрокурору Украины

Украинский бизнесмен Сергей Курченко, бежавший после Евромайдана в Россию, подал в суд иск к генеральному прокурору Украины Юрию Луценко, обвинив его в клевете. Об этом сообщают украинские средства массовой информации со ссылкой на пресс-службу бизнесмена. Курченко утверждает, что никак не связан с экс-президентом Грузии и лидером украинского "Движения новых сил" Михаилом Саакашвили. Ранее Луценко заявил, что Курченко якобы финансирует протесты сторонников Саакашвили у стен Верховной Рады.

В заявлении пресс-службы Курченко говорится, что бизнесмен не знаком с Саакашвили, но знаком с президентом Украины Петром Порошенко. Курченко отмечает, что в 2013 году купил у президента Украины медиахолдинг UMH group за 400 миллионов долларов. "По имеющейся у меня информации, этот коррупционный жиробас после продажи не уплатил никаких налогов в бюджет Украины... Порошенко – обманщик и трус, потому и науськивает везде своего цепного цуцыка Луценко", – говорится в заявлении пресс-службы Курченко.

5 декабря Луценко заявил, что сторонники Саакашвили получили из России около 500 тысяч долларов на финансирование митингов с целью свержения власти на Украине. Помимо захвата власти, целью акций лидера "Движения новых сил" якобы было прекращение уголовного преследования в отношении Курченко и восстановление его контроля над активами на Украине. Саакашвили был задержан, суд в Киеве избирает ему меру пресечения.

Курченко уехал в Россию сразу же после свержения экс-президента Украины Виктора Януковича. На Украине и в США против него возбуждены уголовные дела и применяются санкции.