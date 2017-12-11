В Киеве Саакашвили ожидает решения суда о мере пресечения

Лидер партии "Рух новых сил", экс-президент Грузии Михаил Саакашвил ожидает решения суда о мере пресечения для него . Внефракционный народный депутат Украины Юрий Деревянко сказал журналистам в понедельник утром возле здания Печерского районного суда Киева, в котором находится Саакашвили, что состояние здоровья Саакашвили не вызывает опасения, передает корреспондент агентства "Интерфакс".

Как сообщалось, Печерский райсуд в понедельник днем должен вынести решение об избрании меры пресечения Саакашвили. В зале суда находится супруга Саакашвили Сандра Руловс.

Вблизи суда стоят 12 автобусов Нацгвардии и более 10 машин патрульных. Несколько автобусов Нацгвардии дополнительно стоят во дворе Киевской администрации.

Он был задержан вечером 8 декабря в Киеве и помещен в изолятор временного содержания Службы безопасности Украины в Киеве. Тогда же лидер "Руха новых сил" объявил голодовку. Саакашвили обвиняют в содействии участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности. Наказание за это предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.