На Алтае трое полицейских избили подростка до разрыва селезенки

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В Республике Алтай вынесен приговор трем оперуполномоченным, которые с помощью насилия и угроз добивались от двух местных жителей признания в совершении преступлений. В результате избиения у несовершеннолетнего задержанного произошел разрыв селезенки.
Согласно данным следствия, в апреле 2016 года полицейские Николай Писклов, Николай Рогов и Михаил Пышкин занимались раскрытием краж. Для этого они вывезли на берег Катуни двух местных жителей, один из которых был несовершеннолетним. Полицейские, используя угрозы и насилие, требовали от них признания в совершении преступлений, которые те не совершали, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Суд приговорил Писклова к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 100 тысяч рублей. Рогов и Пышкин получили, соответственно, три и три с половиной года условно. Все трое лишены на три года права занимать должности в правоохранительных органах.
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