СМИ: ФСБ запросила в мэрии данные об "украинских корнях" Десятниченко

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) направила в мэрию Нового Уренгоя запрос о наличии украинских родственников у школьника Николая Десятниченко, который выступил в Бундестаге с речью о немцах, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на собственный источник в городской администрации.

Данные о родственниках Десятниченко были переданы в ФСБ, отметил собеседник издания. При этом по данным местных СМИ, ведомство проверяет также мэра города Ивана Костогриза, который заступился за школьника.

Ранее во вторник в пресс-службе Кремля назвали критику в адрес Николая Десятниченко "экзальтированной травлей" и не увидели в его словах пропаганды нацизма.

Десятиклассник Николай Десятниченко 19 ноября на встрече в Бундестаге, посвященной памяти жертв войн и репрессий, рассказал о посещении захоронения солдат вермахта под Копейском. Школьник отметил, что многие из погибших немцев, по его мнению, "хотели жить мирно и не желали воевать". Он выразил надежду, что мир больше не увидит войны, а "на Земле восторжествует здравый смысл".

Выступление Десятниченко вызвало критику в социальных сетях. Пользователи, в частности, стали обвинять его в реабилитации нацизма. На школьника написали заявление в ФСБ и прокуратуру.

Заместитель главы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку выступления гимназиста. Такое же обращение в прокуратуру и Министерство образования направил представитель КПРФ Валерий Рашкин.