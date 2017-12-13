В отношении режиссера Романа Полански открыто новое расследование по факту обвинений в домогательствах к несовершеннолетней. Как сообщает агентство Associated Press, полиция Лос-Анджелеса подозревает Полански в том, что более сорока лет назад он приставал к десятилетней девочке.

В конце октября художница Марианна Барнард заявила, что в 1975 году она стала жертвой Полански. Утверждается, что режиссёр приставал к ней во время фотосессии. Художница сделала такое заявление на фоне скандала с продюсером Харви Вайнштейном, которого десятки актрис обвинили в домогательствах.

Если вина Полански будет доказана, его всё равно не смогут привлечь к ответсвенности из-за того, что истёк срок давности. Несмотря на это, расследование продолжится, поскольку полученные доказательства могут быть полезны в судебном преследовании по другим делам.

82-летнего Полански до сих пор разыскивают в США для вынесения приговора в отношении случая 1977 года об изнасиловании Саманты Геймер после фотосессии в Лос-Анджелесе. В то время ей было 13 лет, а Полански 43 года. Режиссёр признал себя виновным, но затем бежал из США, опасаясь продолжительного тюремного срока.

Полански снял такие фильмы, как "Нож в воде", "Тупик", "Ребенок Розмари", "Китайский квартал". В 2003 году его картина "Пианист" о судьбе польского музыканта Владислава Шпильмана получила премию "Оскар".