США в 2018 году впервые за 7 лет увеличат число военнослужащих

Соединенные Штаты в 2018 году впервые за семь лет увеличат число военнослужащих. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, американские военные также получат самое крупное увеличение зарплаты за последние годы. Глава Белого дома назвал это первым шагом "на пути полного восстановления военной мощи США".

12 декабря Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете на 2018 финансовый год. Его поддержали обе палаты Конгресса США. Сумма расходов на нужды американской армии составит около 700 миллиардов долларов. Из них более 4,5 миллиарда направят европейским союзникам по НАТО.

По военным расходам США занимают первое место в мире, за ними следует Китай. Россия – третья по величине оборонного бюджета. По итогам 2016 года Москва потратила на нужды армии почти 70 миллиардов долларов. Траты Вашингтона в прошлом году составили 611 миллиардов долларов, а Пекина – 215. Россия увеличила расходы на оборону несмотря на резкое падение рубля и цен на энергоносители.