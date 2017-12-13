ФИФА заблокировала продажу билетов на ЧМ-2018 для жителей Крыма

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) заблокировала продажу билетов на чемпионат мира 2018 года для жителей аннексированного Россией Крыма.Это связано с санкциями в отношении России. ФИФА считает полуостров частью Украины.

Как сообщает Sports.ru, при попытке заказать билеты официальный сайт ФИФА выдает ошибку, не помогает даже использование VPN-серверов. По словам президента Крымского футбольного союза Юрия Ветохи, болельщики уже сталкивались с такой же проблемой во время продаж билетов на матчи Кубка конфедераций, который также проводился в России.

​По той же причине Крым не может получить и право транслировать матчи чемпионата мира в фан-зонах.

В министерстве спорта России сообщили, что для жителей полуострова будет организована продажа билетов через сайт Российского футбольного союза.

В схожей ситуации оказались жители Абхазии и Южной Осетии. Россия в 2008 году признала их в качестве "независимых государств". ООН считает их территорией Грузии.