СМИ: ФСБ не нашла признаков экстремизма в словах Собчак о Крыме

Федеральная служба безопасности (ФСБ) не нашла в заявлении телеведущей Ксении Собчак о статусе аннексированного Крыма признаков призыва к нарушению территориальной целостности России. Об этом в среду сообщила Русская служба Би-би-си со ссылкой на собственный источник, знакомый с ходом расследования.

Российское ведомство пока не выступило с официальным заявлением.

В конце ноября о проверке заявления телеведущей сообщила Генпрокуратура.

Ксения Собчак 18 октября объявила о своем намерении баллотироваться на пост президента России в 2018 году. В качестве кандидата "против всех" телеведущая потребовала освободить политзаключенных, а также заявила, что с точки зрения международного права Крым – это территория Украины. За последнее высказывание в Госдуме потребовали привлечь Собчак к уголовной ответственности и обратились с соответствующим запросом в Генпрокуратуру и ФСБ.