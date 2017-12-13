В 2017 году преследованию подвергли рекордное число журналистов

В 2017 году в мире уголовному преследованию по разным обвинениям подверглись 262 журналиста. По данным Комитета по защите журналистов (CPJ), речь идет о рекордном числе арестованных. В 87 процентах случаев журналистов преследовали за их профессиональную деятельность, в первую очередь за освещение политических событий.

Страной, где уголовному преследованию подвергается больше всего журналистов, второй год подряд стала Турция (73 задержанных журналиста за год). На втором месте Китай с 41 задержанным, на третьем – Египет, где уголовному преследованию подверглись 20 человек.

В России CJP обнаружил три случая уголовного преследования журналистов – граждан РФ. Речь идет об Александре Соколове, работавшем в РБК, которого приговорили к 3,5 года колонии по делу об экстремистском сообществе; главном редакторе калининградской газеты "Новые колеса" Игоре Рудникове, обвиняемом в вымогательстве, а также корреспонденте "Кавказского узла" Жалауди Гериеве, осужденном за хранение наркотиков.

Кроме того, в России уголовному преследованию подвергаются, по данным CPJ, двое иностранцев – внештатный корреспондент "Новой газеты" Худоберди Нурматов (Али Феруз) из Узбекистана, обвиняемый в нарушении миграционного законодательства, и журналист агентства "Укринформ" Роман Сущенко, задержанный по обвинению в шпионаже.