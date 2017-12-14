Ассоциация театральных критиков назвала Малобродского человеком года

Ассоциация театральных критиков (АТК) признала бывшего директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского, который находится под арестом по делу "Седьмой студии", человеком года с формулировкой "За честь и достоинство". Само дело "Седьмой студии", по версии АТК, стало антисобытием года.

Алексея Малобродского обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных театральной компании "Седьмая студия", основанной художественным руководителем "Гоголь-центра", режиссером Кириллом Серебренниковым. Сумму ущерба следствие оценивает в 68 миллионов рублей. Малобродский находится в СИЗО. Он вины не признаёт. Серебренников, директор "Седьмой студии" Юрий Итин, бывший бухгалтер Нина Масляева, а также директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум помещены под домашний арест . Серебренников отвергает обвинения в хищениях, называя их "абсурдными".

Ассоциация театральных критиков выразила поддержку коллегам, которые проявляют мужество и порядочность. В заявлении на сайте АТК, члены организации отдельно отметили "экстраординарную верность профессии" режиссера Кирилла Серебренникова, который выпустил в этом году несколько значительных премьер (балет "Нуреев" в Большом театре, оперы "Чаадский" в "Геликон-опере" и "Гензель и Гретель" в Штутгартской опере, "Маленькие трагедии" в "Гоголь-центре").