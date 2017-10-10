Серебренников назвал современный театр в России "опасным искусством"

Арестованный режиссер Кирилл Серебренников заявил, что современный театр в России является не только важнейшим и смыслообразующим, но и опасным искусством. Об этом он заявил в письме к участникам 12-го международного фестиваля-школы "Территория". Обращение Серебренникова на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля, зачитал художественный руководитель "Территории" и Театра наций Евгений Миронов. В своем письме Серебренников отметил, что театр, каким он стал сегодня в России, "не был практически нигде и никогда". Полный текст обращения режиссера опубликован на сайте телеканала "Дождь".

Художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников был задержан в Москве в конце августа. Его обвиняют в хищении 68 миллионов рублей, выделенных для театральной труппы "Седьмая студия". По этому делу также проходят бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, директор "Седьмой студии" Юрий Итин и бывший бухгалтер Нина Масляева. Серебренников находится под домашним арестом. Он отвергает обвинения, называя их "абсурдными". Российские и мировые деятели культуры неоднократно обращались с письмами в поддержку режиссера и требованием освободить его.