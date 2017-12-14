Владимир Путин проводит ежегодную большую пресс-конференцию

Президент России Владимир Путин проводит в Москве так называемую "большую пресс-конференцию" - последнюю за свой третий срок пребывания на посту главы государства.

Радио Свобода ведет он-лайн трансляцию пресс-конференции.

В этом году на это мероприятие аккредитовано рекордное число журналистов – 1640. По приблизительным подсчётам, шансы представителей СМИ обратиться к президенту составляют примерно один к 30, отмечает ТАСС.

Среди аккредитованных на пресс-конференцию журналистов - Ксения Собчак, которая ранее сама заявила о намерении баллотироваться в президенты.

Это тринадцатая встреча Путина с журналистами в таком формате. Регламента у пресс-конференции нет. О времени завершения беседы принимает решение сам президент. Самой продолжительной оказалась пресс-конференция в феврале 2008 года, когда Путин отвечал на вопросы четыре часа 40 минут. Кроме того, иногда Путин общается с журналистами и после официального завершения пресс-конференции, в 2013 году так было объявлено о помиловании Михаила Ходорковского.

Предвыборная кампания в России и намерение Владимира Путина баллотироваться на новый срок, накладывают "особый отпечаток" на сегодняшнюю пресс-конференции, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Большинство вопросов, по словам Пескова, скорее всего, будут касаться происходящего в стране. Однако будут затронуты и такие темы как российско-американские отношения, Сирия, КНДР, предстоящие Олимпийские игры.