РБК выяснило имя "инвестора", который дал деньги на "взятку" Улюкаеву

Два миллиона долларов, которые бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев получил от главы "Роснефти" Игоря Сечина, предоставил некий Валерий Александрович Михайлов. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на показания генерала ФСБ Олега Феоктистова, которого называют инициатором уголовного дела.

В документе говорится, что Михайлов – знакомый Феоктистова и сотрудник компании, каким-то образом связанной с "Роснефтью". Генерал ФСБ также назвал его "частным инвестором" и отметил, что деньги тот дал "в долг".

РБК выяснило, что в штате "Роснефти" нет Валерия Александровича Михайлова, но с госкомпанией косвенно связаны четыре юридических лица, в документах которых встречаются такие инициалы. По данным издания, речь может идти о нефтянике, ранее работавшем в структурах госкомпании, а также о директоре предприятия, которое осуществляет управление зданием дворца Михаила Романова в Санкт-Петербурге.

В пресс-службе "Роснефти" не комментируют показания Феоктистова.

Алексей Улюкаев был задержан в ноябре прошлого года в офисе "Роснефти". Его обвиняют в вымогательстве взятки в два миллиона долларов у главы "Роснефти" за одобрение сделки по покупке акций "Башнефти". Сам экс-министр отвергает обвинения и утверждает, что его задержание и уголовное преследование – это провокация со стороны Сечина и ФСБ, а генерала Феоктистова называет одним из организаторов дела. Улюкаев находится под домашним арестом. Обвинение требует приговорить его к 10 годам лишения свободы.