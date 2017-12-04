Обвинение просит для Улюкаева 10 лет в колонии строгого режима

Сторона обвинения попросила приговорить бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева к 10 годам колонии строгого режима. Гособвинение считает полностью доказанной вину Улюкаева в вымогательстве взятки в два миллиона долларов у главы "Роснефти" Игоря Сечина. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

В качестве доказательств вины подсудимого прокурор Борис Непорожный привёл показания экс-главы службы безопасности "Роснефти", бывшего сотрудника ФСБ, генерала Олега Феоктистова. Обвинитель также подчеркнул, что вина Улюкаева подтверждается показаниями его водителя. В качестве доказательств вины бывшего министра прокурор также привел эксперимент со взвешиванием сумки с деньгами.

Ранее Русская служба Би-би-си опубликовала выдержки из трех протоколов, из которых, в частности, следует, что 15 октября на саммите в Индии Улюкаев в устной форме попросил Сечина "каким-либо образом отблагодарить его за положительное решение" по сделке о приватизации "Башнефти", которая на тот момент уже состоялась. Тогда же, по словам главы "Роснефти", Улюкаев назвал сумму в 2 миллиона долларов, которую проиллюстрировал жестом из двух пальцев. Согласно показаниям Улюкаева, которые он дал в суде на прошлой неделе, он действительно встречался с Сечиным на саммите в Индии, но разговора о деньгах не было. По словам Улюкаева, "дырочку" на лацкане пидажка прокрутил Сечин, намекая на возможную государственную награду для министра. Из опубликованных Русской службой Би-би-си показаний генерала Феоктистова, следует, что именно он нашел у неизвестного "частного" инвестора 2 миллиона долларов, с которыми позже был задержан Улюкаев.

Алексей Улюкаев был задержан в ноябре прошлого года в офисе "Роснефти". Его обвиняют в вымогательстве взятки в два миллиона долларов у главы "Роснефти" за одобрение сделки по покупке акций "Башнефти". Сам экс-министр отвергает обвинения и утверждает, что его задержание и уголовное преследование – это провокация со стороны Сечина и ФСБ, а генерала Феоктистова называет одним из организаторов дела. Улюкаев находится под домашним арестом.