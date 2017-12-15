Суд признал Алексея Улюкаева виновным в получении взятки

Замоскворецкий суд Москвы в пятницу признал бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева виновным в получении взятки от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода из зала суда.

Сторона обвинения требует для Улюкаева 10 лет строгого режима, а также просит суд назначить штраф в размере 500 миллионов рублей.

Сам Алексей Улюкаев несколько раз заявлял о своей невиновности и настаивает, что уголовный процесс против него является провокацией со стороны Сечина и ФСБ. При этом сам глава "Роснефти" ни разу не явился в суд по повестке. В пресс-службе госкомпании заявляли, что ее руководитель занят.

Улюкаев был задержан в ноябре прошлого года в офисе "Роснефти". По версии следствия, он вымогал у главы компании Игоря Сечина два миллиона долларов за положительную оценку сделки по покупке "Башнефти".