Приговор министру

Замоскворецкий суд Москвы 15 декабря выносит приговор бывшему министру экономического развития России Алексею Улюкаеву. 61-летнего чиновника обвиняют во взяточничестве. По версии обвинения, он вымогал два миллиона долларов у главы "Роснефти" Игоря Сечина за положительную оценку сделки по приватизации компании "Башнефть". Прокуроры попросили для Улюкаева 10 лет колонии строгого режима. Бывший министр вину не признал и в течение всего процесса говорил, что уголовное дело – провокация со стороны ФСБ и Игоря Сечина. Сечин – ключевой свидетель процесса – в суд так и не явился.

Радио Свобода ведет прямую видеотрансляцию оглашения приговора:

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За год уголовного дела Алексей Улюкаев похудел на 14 килограммов и прочитал рассказы Антона Чехова, "Процесс" Франца Кафки, "Робинзона Крузо" Даниэля Дефо. Бывший министр рассказывал журналистам о своих литературных предпочтениях почти перед каждым заседанием. Комментировать нейтральные темы, а не собственное дело бывший министр стал по совету адвокатов после того, как на одном из первых заседаний обвинил ФСБ в провокации, а главу "Роснефти" – в заведомо ложном доносе.

Алексей Улюкаев был задержан ночью 15 ноября 2016 года в офисе "Роснефти". С тех пор он находится под домашним арестом. По версии обвинения, за месяц до этого во время командировки на Гоа Алексей Улюкаев потребовал от Игоря Сечина взятку в качестве благодарности за положительную оценку сделки по приватизации "Башнефти". Изначально Алексей Улюкаев говорил прессе, а потом повторял и в суде, что, по его мнению, "Роснефть" – ненадлежащий покупатель этого актива. Сечин, как следует из обвинительного заключения, согласился на условия бывшего министра, но обратился в ФСБ с заявлением против него. Обвинение утверждает, что в офисе "Роснефти" вечером 14 ноября 2016 года Улюкаев получил лично от Сечина сумку с двумя миллионами долларов, положил ее в багажник машины, после чего был задержан.

Разбирательство в Замоскворецком суде началось в августе 2017 года. За 4 с половиной месяца процесса обвинение допросило десятки свидетелей, среди которых бывший генерал ФСБ и бывший глава службы безопасности "Роснефти" Олег Феоктистов, который, по данным СМИ, больше года занимался разработкой дела бывшего министра. Также в суде были заслушаны телефонные разговоры между Улюкаевым и Сечиным.

Есть у вас знакомый чиновник, который почему-то перестал вам нравиться. Вы приглашаете его на прогулку и говорите: "Подержи, пожалуйста, портфель, у меня шнурок развязался"

Сам Игорь Сечин – ключевой свидетель по этому делу – в Замоскворецкий суд не явился, несмотря на то что ему трижды направляли повестки. На третий раз в суд пришло письмо от адвокатов главы "Роснефти", в котором сообщалось, что Сечин не может прийти в суд по "уважительной причине, у него сложный, заранее согласованный график" до конца года. Однако глава "Роснефти" подтверждает точность всех данных им ранее показаний. В суде показания Сечина не были оглашены, однако Русская служба BBC, ссылаясь на копии протоколов допроса главы "Роснефти", написала о том, что Сечин трижды давал показания и, по его словам, никто, кроме него, не слышал разговора, во время которого Улюкаев вымогал у него взятку.

"Улюкаев А. В. жестом в виде двух пальцев показал размер требуемого им вознаграждения, уточнив устно, что данный жест соответствует 2 млн долларов США", "Факт данной встречи с Улюкаевым А. В., но не содержание состоявшегося разговора" могут подтвердить сотрудники службы безопасности ПАО "НК "Роснефть", – цитирует BBC протоколы допроса Сечина. Пресс-секретарь нефтяной компании Михаил Леонтьев назвал эту публикацию "вбросом или фабрикацией".

Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции 14 декабря заявил, что Игорь Сечин закон не нарушил, но "мог бы и прийти" на заседание.

Представители государственного обвинения во время прений сторон заявили, что считают вину Улюкаева полностью доказанной. По мнению прокурора, тот факт, что Улюкаев не мог помешать сделке по покупке "Башнефти", не является убедительным доводом, поскольку экс-министр все равно получил деньги. Операцию ФСБ по задержанию бывшего чиновника прокурор счел законной. Гособвинение потребовало приговорить Улюкаева к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей.

Адвокаты бывшего министра просят оправдать своего подзащитного, заявляя, что прокуратура не представила фактических доказательств вины их подзащитного. "Даже эмоциональность гособвинителей свидетельствует о том, что сказать им нечего", – отметил адвокат Тимофей Гриднев. Второй адвокат – Лариса Каштанова – охарактеризовала дело словами: "Я тебя слепила из того, что было".

Алексей Улюкаев в ходе процесса неоднократно заявлял о своей невиновности. Он говорил о том, что, принимая сумку от Сечина, был убежден: в ней вино. В последнем слове бывший министр назвал свое дело "чудовищной и жестокой провокацией", процесс в Замоскворецком суде – "цирком". "Но я хочу сказать, что колокол может начать звонить по любому из вас", – заявил Улюкаев, добавив, что "история его оправдает".

Только когда сам попадаешь в беду, начинаешь понимать, как тяжело на самом деле живут люди

"Теперь это стало очень легко: сумка, корзинка, плохо снятый видеоролик, три клика – и готово. Представьте ситуацию: вот есть у вас знакомый чиновник, который почему-то перестал вам нравиться. Вы приглашаете его на прогулку и говорите: "Подержи, пожалуйста, портфель, у меня шнурок развязался". И не успеет шнурок завязаться, как уже добры молодцы из кустов выхватывают, берут под белы руки этого бывшего приятеля и направляют его в следственный изолятор. Нет человека – нет проблемы. Однако ящик Пандоры открыть легко, а вот закрыть его будет значительно труднее", – говорил Улюкаев.

Бывший министр попросил прощения за то, что "слишком часто шел на компромиссы, выбирал легкие пути, карьеру и благополучие зачастую предпочитал отстаиванию принципов". Он пообещал остаток своей жизни посвятить "отстаиванию интересов людей". "Только когда сам попадаешь в беду, начинаешь понимать, как тяжело на самом деле живут люди. А когда у тебя есть вес, то просто отворачиваешься. Простите меня, люди", – сказал Улюкаев.

Как заявил в интервью телеканалу "Настоящее время" бывший глава нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский, ситуация с Алексеем Улюкаевым – прецедентная, "потому что до него федеральных чиновников такого уровня таким унизительным образом не отправляли под суд".