Кудрин назвал приговор Улюкаеву "ужасным" и "необоснованным"

Председатель совета Центра стратегических разработок, бывший министр финансов России Алексей Кудрин назвал "ужасным" и "необоснованным" приговор, вынесенный в пятницу Алексею Улюкаеву.

Бывшего министра экономического развития приговорили к восьми годам колонии строгого режима по обвинению в получении взятки от главы "Роснефти" Игоря Сечина. При этом в пресс-службе госкомпании заявили, что считают вину Улюкаева доказанной и не видят необходимости в "особых доказательствах". Об этом сообщает "Интерфакс".

Министры юстиции, финансов, труда и образования отказались комментировать приговор Улюкаеву. Также от комментариев отказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РБК.

Телеведущая Ксения Собчак назвала решение суда по делу Улюкаева негуманным, подчеркнув, что бывший министр не представляет общественной опасности.

Оппозиционер Алексей Навальный, комментируя приговор, сослался на свое прошлогоднее заявление. В нем он предложил сочувствовать Улюкаеву и другим чиновникам в той же степени, в которой те сочувствовали гражданскому активисту Ильдару Дадину, рассказавшему о пытках в колонии.

Неназванный источник ТАСС в судебной системе заявил в пятницу, что Алексея Улюкаева могут освободить от наказания в связи с наличием у него заболеваний, препятствующих нахождению под стражей. Замену приговора на более мягкий также допустила замглавы московской общественно-наблюдательной комиссии Ева Меркачева.

При этом глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков уточнил, что решение смягчении наказания может быть принято только после вступления приговора в силу и прохождения медкомиссии.

Сам Улюкаев был помещен под стражу в зале суда. При этом он в очередной раз заявил о своей невиновности, а приговор назвал несправедливым. Защита чиновника сообщила о намерении обжаловать решение суда.

По мнению Алексея Улюкаева, уголовный процесс против него является провокацией со стороны Игоря Сечина и ФСБ. По версии следствия, министр вымогал у главы госкомпании два миллиона долларов за положительную оценку сделки по покупке "Башнефти".