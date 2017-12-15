Суд в Краснодаре продлил арест украинского блогера Павла Гриба

В Краснодаре суд продлил арест Павла Гриба. Украинский блогер, обвиняемый в России по статье о терроризме, останется в следственном изоляторе до 4 марта. Об этом сообщил Игорь Гриб, отец арестованного.

Он отметил, что изначально суд о продлении срока содержания его сына под стражей был назначен на 19 декабря. Перенос заседания, по мнению Игоря Гриба, связан с тем, что 19 числа на слушания должны были приехать иностранные дипломаты. Сегодня в суде из официальных иностранных представителей присутствовал лишь генеральный консул Украины в Ростове-на-Дону.

В Министерстве иностранных дел Украины очередное продление ареста Павла Гриба назвали "незаконным", а само уголовное дело в отношении блогера – "сфабрикованным". Киев вновь потребовал "немедленно освободить" Гриба, сообщает Украинская служба Радио Свобода.

19-летний Павел Гриб был задержан в конце августа в Гомеле, куда его обманом выманили сотрудники ФСБ России. Позднее блогера поместили в следственный изолятор в Краснодаре и предъявили обвинения в подготовке теракта в одной из школ в Сочи.

Подробнее об операции ФСБ по задержанию Павла Гриба читайте здесь